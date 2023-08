Las fotos del increíble viaje de Flor Bertotti y Federico Amador en un destino soñado

¿A dónde fueron? A Turquía. En dicha red social, la actriz colgó imágenes de su viaje junto al amor de su vida. “Hola Estambul. Qué espectacular todo", expresó.

image.png

En el posteo, Flor contó los puntos turísticos en los que estuvo: "Hoy visitamos el bazar de las especias, algunas mezquitas, la torre de gálata, la zona moderna y un barrio imperdible que se llama Fener en Balat".

image.png

"¡A la noche nadamos en una antigua cisterna! Caminamos mucho y probamos comidas riquísimas. ¡Todo es un buen plan! Esto recién empieza y este equipete es lo más”, resumió sobre el increíble viaje por Estambul.

image.png

image.png

Florencia Bertotti habló sobre el posible regreso de Floricienta y causó revuelo entre los fans

Florencia Bertotti, habló sobre el posible regreso de Floricienta. La telenovela producida por Cris Morena presentó su primer episodio en marzo de 2004. Desde ese entonces tanto la serie como sus canciones marcaron varias generaciones.

"Hasta el momento, no tuve ninguna propuesta en relación con volver a Floricienta y tampoco hablé con Cris Morena", señaló la actriz y agregó: "El rumor es más del lado de la gente, que de hecho es divino, me encanta que pase".

"Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino", cerró.