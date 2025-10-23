Las fotos del íntimo cumpleaños de Charly García con varios famosos: Mariana Fabbiani, Beto Casella y más

Todos ellos le cantaron el feliz cumpleaños a Charly García, quien vivió una noche muy especial rodeado de sus más grandes afectos que le dio la música.
Al alcancarle un teclado, Charly García se animó a tocar algunos acordes para agasajar a los presentes. “¡Feliz cumple Garzi!“, expresó Levinton, líder del grupo Turf, en las redes sociales para saludar a su amigo.
En esta nota observá las imágenes de lo que fue la celebración íntima del cumpleaños de Charly García con muchos famosos invitados.
Cómo está la salud de Charly García
Charly García, con 74 años, atravesó tiempo atrás un momento delicado de salud que le ha generado problemas de movilidad, obligándolo a usar silla de ruedas desde hace un tiempo.
A pesar de estas dificultades físicas, sigue siendo activo creativamente y tiene un nuevo disco llamado La lógica del escorpión, que es el decimocuarto álbum de estudio del cantautor, presentado el año pasado.
Por decisión de su entorno y para proteger su salud, hace tiempo que no realiza shows en vivo. Su último recital fue en 2019, en el estadio Luna Park, y después interpretó algunas canciones en un evento en 2021, pero no ha vuelto a cantar en vivo desde entonces.