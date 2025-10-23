A24.com

Las fotos del íntimo cumpleaños de Charly García con varios famosos: Mariana Fabbiani, Beto Casella y más

El genial músico Charly García festejó sus 74 años rodeado de sus afectos más cercanos y muchos amigos de la música y el espectáculo. Las imágenes.

23 oct 2025, 11:00
Charly García vivió una noche muy especial el miércoles 22 de octubre al festejar sus 74 años en un bar de Palermo, acompañado de familiares, amigos de la música y también del espectáculo.

El genial músico de rock nacional se reunió un local gastronómico reservado especialmente con familiares, amigos y otras estrellas del rock nacional para soplar las velas.

David Lebon, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Joaquín Levinton, Andy Chango, Benito Cerati, Beto Casella, Mariana Fabbiani y su pareja Mariano Chihade, Brenda Asnicar, Rosario Ortega, el productor musical José Palazzo, y el Zorrito Von Quintiero, entre otros, dijeron presentes en el evento.

Además, el cantante fue sorprendido en las inmediaciones de su casa en Palermo como suele ocurrir cada año por un numeroso grupo de fans que lo esperaron para brindarle grandes muestras de cariño con cartas y regalos y cantaron sus más emblemáticas canciones que están más vigentes que nunca.

Todos ellos le cantaron el feliz cumpleaños a Charly García, quien vivió una noche muy especial rodeado de sus más grandes afectos que le dio la música.

Al alcancarle un teclado, Charly García se animó a tocar algunos acordes para agasajar a los presentes. “¡Feliz cumple Garzi!“, expresó Levinton, líder del grupo Turf, en las redes sociales para saludar a su amigo.

En esta nota observá las imágenes de lo que fue la celebración íntima del cumpleaños de Charly García con muchos famosos invitados.

charly garcia cumpleaños 9
charly garcia cumpleaños
charly garcia cumpleaños 8
charly garcia cumpleaños 7
charly garcia cumpleaños 6
charly garcia cumpleaños 5
charly garcia cumpleaños 4
charly garcia cumpleaños 3

Cómo está la salud de Charly García

Charly García, con 74 años, atravesó tiempo atrás un momento delicado de salud que le ha generado problemas de movilidad, obligándolo a usar silla de ruedas desde hace un tiempo.

A pesar de estas dificultades físicas, sigue siendo activo creativamente y tiene un nuevo disco llamado La lógica del escorpión, que es el decimocuarto álbum de estudio del cantautor, presentado el año pasado.

Por decisión de su entorno y para proteger su salud, hace tiempo que no realiza shows en vivo. Su último recital fue en 2019, en el estadio Luna Park, y después interpretó algunas canciones en un evento en 2021, pero no ha vuelto a cantar en vivo desde entonces.

charly garcia 2

     

 

