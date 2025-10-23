Las fotos del íntimo cumpleaños de Charly García con varios famosos: Mariana Fabbiani, Beto Casella y más

Todos ellos le cantaron el feliz cumpleaños a Charly García, quien vivió una noche muy especial rodeado de sus más grandes afectos que le dio la música.

Al alcancarle un teclado, Charly García se animó a tocar algunos acordes para agasajar a los presentes. “¡Feliz cumple Garzi!“, expresó Levinton, líder del grupo Turf, en las redes sociales para saludar a su amigo.

En esta nota observá las imágenes de lo que fue la celebración íntima del cumpleaños de Charly García con muchos famosos invitados.

charly garcia cumpleaños 9

charly garcia cumpleaños

charly garcia cumpleaños 8

charly garcia cumpleaños 7

charly garcia cumpleaños 6

charly garcia cumpleaños 5

charly garcia cumpleaños 4

charly garcia cumpleaños 3

Cómo está la salud de Charly García

Charly García, con 74 años, atravesó tiempo atrás un momento delicado de salud que le ha generado problemas de movilidad, obligándolo a usar silla de ruedas desde hace un tiempo.

A pesar de estas dificultades físicas, sigue siendo activo creativamente y tiene un nuevo disco llamado La lógica del escorpión, que es el decimocuarto álbum de estudio del cantautor, presentado el año pasado.

Por decisión de su entorno y para proteger su salud, hace tiempo que no realiza shows en vivo. Su último recital fue en 2019, en el estadio Luna Park, y después interpretó algunas canciones en un evento en 2021, pero no ha vuelto a cantar en vivo desde entonces.