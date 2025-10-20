Las historias ocultas de Charly García que salieron a la luz en el programa de Mario Pergolini

“Charly me dio el primer impulso, me abrió un mundo donde el riesgo era parte de la belleza”, contó Rosario. Además agregó, compañera de García durante años desde el 2012 que, “con él entendí que la emoción siempre vale más que la perfección”.

El gran protagonista, el Zorrito Von Quintiero, relató cómo decidieron encarar el proyecto de los Beats Modernos. Recordó sus primeras grabaciones junto a Charly, esos años en los que el estudio era un laboratorio de ideas y libertad. “Tocar con él era entrar a un universo paralelo. Todo podía pasar, pero siempre con un sentido artístico enorme”, confesó entre copas.

El proyecto que busca rendir homenaje al legado García nace de que “no queremos imitarlo, queremos celebrarlo. Tomar su energía, su irreverencia y traerla al ahora”, explicó. Respira el ADN del rock nacional y que conecta generaciones desde la emoción y la autenticidad.

Hoy, en medio de la celebración por los 30 años del histórico MTV Unplugged grabado en Miami, cada vez resuena más la anécdota en que Charly quiso continuar la noche paseando en una limusina blanca, mientras el Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea, agotados, solo soñaban con una hamburguesa al aire libre. Los músicos terminaron escapándose del hotel por una ventana para cumplir su propio ritual de descanso. Charly se enteró después, se enojó un poco, pero —como en toda buena historia suya— la música volvió a reunirlos.

El encuentro funcionó como antesala de lo que se viene: Beats Modernos celebra la Semana García el próximo 21 de octubre en el Teatro Vorterix, con un show homenaje. En el escenario estarán Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega y Fernando Samalea, quienes conocen la alquimia García, junto a Joaco Burgos, talento que suma una energía joven que conecta el legado con el presente.

La propuesta busca capturar ese espíritu libre y desafiante que Charly supo contagiar a todos los que alguna vez lo escucharon. Cada acorde, cada mirada entre los músicos, promete revivir fragmentos de una historia que sigue escribiéndose.

Durante el programa, el Zorrito contó cómo fue compartir giras con Charly, mientras Rosario recordaba los primeros ensayos en los que aprendió a mirar la música con otros ojos.