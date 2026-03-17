Las fotos de Facundo Arana y María Susini juntos en un show que desataron rumores de reconciliación

Testigos que estuvieron en el bar coincidieron en que el clima fue relajado. Aseguran que se los vio cómodos, compartiendo el momento con naturalidad. Si bien no hubo gestos explícitos, la cercanía entre ambos no pasó desapercibida.

No es la primera vez que Arana y Susini quedan bajo la lupa, pero en esta oportunidad las señales parecen más contundentes. Sobre todo porque todavía persisten las dudas acerca de los motivos de su separación.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas. Sin embargo, el silencio solo alimenta el misterio. En el mundo del espectáculo, cuando las imágenes hablan, las versiones crecen y todo indica que esta historia podría sumar un nuevo capítulo.

Facundo Arana y Maria Susini 1

Facundo Arana y Maria Susini

¿Qué había dicho Facundo Arana sobre los rumores de romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini?

Facundo Arana rompió el silencio, semanas atrás, y habló como pocas veces sobre su presente personal, luego de su separación de María Susini. En diálogo con Intrusos (América TV), el actor se mostró sereno, enfocado en su trabajo y decidido a no entrar en el terreno de las especulaciones.

Consultado por cómo atraviesa este momento, respondió con total calma: "Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio". Con esa frase, dejó en claro que su prioridad es resguardar a su entorno más cercano.

En medio de este contexto, también enfrentó los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gabriela Sari. Lejos de incomodarse, eligió tomárselo con humor y bajarle el tono a las versiones: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”. Así, buscó despejar cualquier versión de romance y remarcar el vínculo cercano que los une.

Cuando le preguntaron por una posible reconciliación con Susini, Arana fue cauto pero firme: “Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón”, marcando un límite claro sobre lo que está dispuesto a compartir públicamente.

Sin embargo, sí se permitió destacar el lazo que mantiene con la madre de sus hijos, con palabras cargadas de respeto y admiración: “Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto con hijos míos o de cualquiera”.

De esta manera, el actor dejó en evidencia que, más allá de la separación, el vínculo con Susini sigue siendo sólido y que, por ahora, las versiones de nuevos romances no tienen lugar en su realidad.