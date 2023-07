Fernanda Iglesias habló de su separación de Pablo Nieto y las supuestas infidelidades de él: "Esta vez..."

"Yo hice mi vida allá pero no sexual", explicó sobre sus meses instalada en España. Y reconoció que no estaba bien en el último tiempo y las razones que la llevaron a regresar a la Argentina.

"Volví de España extremadamente mal y enojada con algunas cosas, lloré mucho en el aeropuerto de Ezeiza al abrazar a mi hijo, fue dura la vuelta. No vuelvo por él, yo le decía que extrañaba mucho a Jere (su hijo), quería volver", argumentó. Y se sinceró: "Estaba deprimida, llorando, me enojaba, y realmente estaba insoportable".

“Ahí admitís que las infidelidades fueron un tema o por lo menos tus sospechas, y él te las negó”, le dijo Ángel de Brito al mostrar las historias de Instagram que contestó Fernanda a sus seguidores. “Y sí, lo conté varias veces que era insoportablemente celosa”, expresó la panelista.

Y ahí Nazarena Vélez le dijo: “¡No es así, Fernanda! Si a vos te están dejando un anzuelo para que veas que está garch… con una, con otra y con otra… Si no cortas, va a llegar un momento en el que vas a cortar, te vas a volver loca. Y si encima del otro lado tenés una negativa... ¡Vamos, loco!”.

“Yo te conozco hace 24 años, y en esta relación siempre fuiste celosa. Evidentemente en el último tiempo pasaron cosas que antes no”, marcó el conductor. “Él siempre me elegía a mí y esta vez no me eligió a mí”, reconoció Iglesias.

Y cerró: “Nunca me admitió nada, pero siempre era bueno conmigo, quería estar conmigo y me lo demostraba... Sufría un montón”.

"Pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. Estoy con mucha tristeza y no nos separamos en buenos términos", detalló Fernanda Iglesias en LAM, América Tv.

"Lo veníamos charlando desde que volví. Para mí es como que se rompe de la familia, y es lo más importante que tengo. Y yo no estoy de acuerdo con esto de que seguimos siendo familia", opinó. "Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero ya llega un momento que ya está", agregó.

"¿Es desgaste? ¿Qué título le pondrías?", le preguntó Ángel."No, no es desgaste", le dijo. "¿Infidelidades?", indagó de Brito. Fernanda hizo una pausa y le respondió que no sabía y lanzó: "caliente, caliente". "Me separé por cosas que no me gustaban, que yo había soportado varias veces", aclaró.

Nazarena Vélez ahí le preguntó si algunas de las "cosas" que le habían molestado estaban vinculadas con su hijo. "Algunas cosas pasaron con mi hijo, él es un re buen padre. Pero yo también me volví porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho. Él salía mucho de noche y lo dejaba solo", explicó. "¿Pero él salía a divertirse no solo?", disparó Mónica Farro. "No sé qué hacía", cerró Iglesias.