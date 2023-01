Las fotos de la salida nocturna de Marcelo Tinelli y el Tirri en Punta del Este

marcelo tinelli 3.png

El conductor observó en el Enjoy a su amigo Roberto Moldavsky quien lo invitó especialmente a través de Javier Azcurra, director gerente del exclusivo hotel.

En todo momento, Marcelo estuvo acompañado y a pura risa con su primo. También estuvo el odontólogo Braverman, quien el conductor nombra siempre en su programa, con su familia.

Tras la función, todo el grupo de unas 15 personas, en donde también estaban los hijos del humorista Moldavsky, disfrutaron de una cena en el restó Saint Tropez, donde celebraron el cumpleaños número 56 del Tirri, quien sopló las velitas en su día, 13 de enero.

¿Marcelo Tinelli desembarca en América? Qué dijo el conductor

En la charla con Ángel de Brito en LAM, Marcelo Tinelli se refirió a su futuro televisivo tras la finalización de su vínculo con El Trece, y dejó abierta la posibilidad de sumarse a la pantalla de América en 2023.

"Ya con esto tiene que volver el Bailando...", dijo Marcelo ante la presencia de Ángel y Marcelo Polino, ex jurados del certamen, en el estudio. "Y sí, por América", lanzó de Brito.

A lo que Marcelo Tinelli comentó sobre esa posibilidad: "No sé dónde(canal). No me han llamado de América, soy agente libre como dicen los jugadores de fútbol".

En cuanto a la promesa que hizo con su hijo por el título de la Selección Argentina, explicó: "Con Lorenzo quedamos en Qatar que lo primero que íbamos a hacernos era una bandera Argentina, que la hicimos apenas llegamos, y después quería hacerme este color".

"Ahora viene la segunda parte de la promesa: un tatuaje en el pecho: de un lado la bandera argentina a color y del otro lado la cara de Leo y Diego", cerró Marcelo Tinelli.