¿Marcelo Tinelli desembarca en América? Qué dijo el conductor

"Ya con esto tiene que volver el Bailando...", dijo Marcelo ante la presencia de Ángel y Marcelo Polino, ex jurados del certamen, en el estudio. "Y sí, por América", lanzó de Brito.

A lo que Marcelo Tinelli comentó sobre esa posibilidad: "No sé dónde (canal). No me han llamado de América, soy agente libre como dicen los jugadores de fútbol".

En cuanto a la promesa que hizo con su hijo por el título de la Selección Argentina, explicó: "Con Lorenzo quedamos en Qatar que lo primero que íbamos a hacernos era una bandera Argentina, que la hicimos apenas llegamos, y después quería hacerme este color".

"Ahora viene la segunda parte de la promesa: un tatuaje en el pecho: de un lado la bandera argentina a color y del otro lado la cara de Leo y Diego", cerró Marcelo Tinelli.

La ganadora de Canta Conmigo Ahora reveló el especial motivo en el que usará los 10 millones de premio

Dámaris Zulli, resultó la gran ganadora la segunda edición de Canta Conmigo Ahora tras vencer en la instancia final a Lucía Belén Báez, certamen que se emitía por El Trece y que conduce Marcelo Tinelli.

Lo cierto es que la flamante ganadora del certamen abrió su corazón y dio detalles de en qué destinará el dinero que ganó en el programa, 10 millones de pesos.

"Ahora que tengo el premio, a mi mamá y a mí nos pasaron cosas difíciles sobre todo cuando se separó de mi papá", comenzó con mucha emoción en charla con el ciclo radial Por si las moscas, La Once Diez.

"Es muy personal y no puedo entrar en detalles, pero siempre quise que mi mamá tenga su casa para que nadie pueda echarnos de ningún lado nunca más", remarcó Dámaris Zulli.

Y explicó al respecto: “No terminé de procesar una cosa que pasaba otra, y fue todo muy loco de verdad cómo se dio hasta llegar acá. No es fácil pararse en ese escenario. Yo trabajaba de esto, hacía música en eventos, en la calle, en las redes pero esto no se parece a nada".

“En mi familia lo vivíamos como una final del Mundial, hubo una gala de ex participantes en la que casi quedó eliminada y lloraban porque los indignaba", cerró.