Luciano Castro reveló cómo quedó su relación con Griselda Siciliani tras su infidelidad: "Esto destruye"

Así, sobre la obligada charla que mantuvo con su pareja Griselda Siciliani tras la filtración del audio que prueba su infidelidad, Luciano Castro fue claro. "Yo con Griselda hablo claramente. Griselda juega en otra liga y piensa en otra liga, y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, me contó eso, yo le conté. Y ahí después fue una charla nuestra".

En tanto, sobre si en algún momento temió por el futuro de la relación que actualmente mantiene con la protagonista de Envidiosa, el ex Jugate conmigo aseguró que su vínculo está basado en otras cosas si bien admitió un resquebrajamiento de la confianza.

"Yo sé que nuestra relación está basada en otras cosas. Lo que pasa es que es muy difícil explicar eso. Enseguida van a caer a [decir que] es una pareja abierta, hay permitido, no, no, la mierd... Esto destruye algo que es muy importante en la pareja que es la confianza, el crédito, se te empiezan a acabar las fichas", sentenció arrepentido el actor.

Asimismo, Luciano Castro aseguró que este nuevo escándalo que tanto lo avergüenza superó ampliamente el de hace unos años atrás cuando se viralizaron fotos suyas íntimas. "Imaginate vos que te encontrás hablando como el Zorro de Don Diego, como un pelotudo para ver si podés caerle en gracia a una pendeja. Y sos patético, sos un boludo, porque aparte hay que superar la foto de la verg..., hay que superarse. Lo mío ya es un nivel de pelotudismo enorme, viste", concluyó enojado con él mismo.

Luciano Castro - cómo repercutió el audio en español en su relación con Griselda Siciliani - captura Intrusos

Cuáles son los audios que probaron la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y pusieron en jaque el futuro de la pareja

Desde hace varios días Luciano Castro se encuentra envuelto en una terrible polémica después de que Fernanda Iglesias diese detalles del contacto que mantuvo con una joven española que habría conocido en el viaje que hizo por trabajo a Madrid en el mes de noviembre.

El actor durante su tiempo libre en España conoció a una joven de 28 años con quien le habría sido infiel a Griselda Siciliani.

Tras un primer audio que se conoció en Puro Show (El Trece), horas después salió a la luz otro mensaje que Castro le envió a la joven en cuestión que lo cautivó.

“Buen día Sarah. Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo, un beso, verte, no sé, dime tú”, le decía el actor con tono romántico a la mujer con intenciones de verla nuevamente.

Y siguió: “Sino no pasa nada, me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tus mañanas, si estás paseando o durmiendo. No quiero ser un gilipollas, ni atosigais ni molestar. Nada, me crucé con una mujer guapa y ya”.

En el primer audio difundido, el actor le decía durante la mañana: "Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada. Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos".