Las fotos y videos del sencillo festejo de cumpleaños que le organizó Jésica Cirio a su hija Chloe

A través de sus redes sociales, la conductora mostró algunos detalles de una celebración que no contó con grandes lujos pero sí mucho amor con los seres más queridos cercanos a la familia.

Embed

"Hoy cumplís un año más. Y solo quiero agradecerte porque con tu llegada me hiciste la persona más feliz y más completa! No solo me haces feliz, sino que cada día me enseñas a vivir y madurar", expresó Jésica Cirio en un emotivo posteo de Instagram.

Y cerró: "Vos haces que las cosas más duras y difíciles sean menos complicadas, con tu sonrisa y esos abrazos que me llenan el alma!!! Siempre te voy a acompañar y siempre vamos a estar juntas. Que tengas un hermoso cumple".

Mirá las tiernas postales del festejo que Cirio le organizó a su hija Chloe en su cumpleaños número 6.

jesica cirio chloe 5.jpg

jesica cirio chloe.jpg

jesica cirio chloe 1.jpg

jesica cirio chloe 2.jpg

jesica cirio chloe 4.jpg

El contundente posteo de Jésica Cirio en medio del escándalo con Martín Insaurralde

Jésica Cirio festejó el Día de la Madre en medio del escándalo con Martín Insaurralde y sorprendió con un contundente posteo junto a su hija Chloe.

La conductora de La Peña de Morfi, Telefe, subió una foto junto al regalo que le hizo la pequeña de cinco años: una cartulina roja con una tierna dedicatoria, fotos y dibujos.

“Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, señala la imagen que Cirio publicó, donde le manifestó su amor a Chloe, fruto de su relación con Insaurralde.

Pero lo curioso fue que decidió musicalizar el posteo con una canción que da cuenta del difícil momento que le toca vivir tras la polémica separación con Insaurralde y su imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Cirio eligió un fragmento del tema de Keyli Queen que dice: “Tu eres para mí la mujer más perfecta porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza y te levantabas a darme tu amor. Siempre me has cuidado y me has enseñado y has estado ahí cuando me tropezaba”.