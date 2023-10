El contundente posteo de Jésica Cirio en medio del escándalo con Martín Insaurralde

“Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, señala la imagen que Cirio publicó, donde le manifestó su amor a Chloé, fruto de su relación con Insaurralde.

Pero lo curioso fue que decidió musicalizar el posteo con una canción que da cuenta del difícil momento que le toca vivir tras la polémica separación con Insaurralde y su imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Cirio eligió un fragmento del tema de Keyli Queen que dice: “Tu eres para mí la mujer más perfecta porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza y te levantabas a darme tu amor. Siempre me has cuidado y me has enseñado y has estado ahí cuando me tropezaba”.

Mercedes Ninci reveló en el ciclo Pocos Correctos, El Trece, la estrategia de la conductora en la Justicia para justificar su fortuna luego de ser imputada junto a su ex pareja y dio su picante opinión del caso, manifestando que "no cree" en lo expuesto por la modelo en las entrevistas.

“No le creo. Yo la conozco desde hace muchísimos años, como la conocemos todos, y es una chica que ha trabajado toda su vida, es cierto. Pero todos los argentinos hemos trabajado toda la vida y no podemos pagarnos aviones privados eh”, señaló la periodista.

Y agregó: “Ni Valeria Mazza, que ha sido la modelo número uno de la Argentina, indiscutida, ha tenido el nivel de vida que tiene Jésica Cirio".

“La responsabilidad es de él (Insaurralde), que es funcionario de una provincia que está en una pobreza extrema, y te lo puedo decir yo que me recorro todo. Es un horror el hambre y angustia de la gente que se vive en la Provincia. Pero ella es la mujer y vos no te podes hacer la bolu..", argumentó Mercedes Ninci.

Y siguió: "Si yo salgo con un tipo que le aparecen millones por todos lados y es funcionario público, digo, guau: de dónde sacaste la guita. Ella ya lo conoció funcionario y sabe que los funcionarios públicos no tienen un gran sueldo. No puede no saber".

"¿Nunca te preguntaste de dónde saca la guita para pagar los aviones privados? A mi cae bien ella, pero no te podes dejar de preguntar, no te podes hacer la bolu.. ¿Qué querés que te diga? Para mi no", finalizó la periodista.