Las fotos de Zaira Nara que confirman su noviazgo con Facundo Pieres

Zaira, por su parte, también compartió en su cuenta de Instagram la romántica publicación de su novio. Pieres levantó este sábado la primera Copa Emilio de Anchorena por el Triple Corona con su equipo La Natividad.

zaira nara_facundo pieres historia ig.jpg

PYA MARCA AGUA CENTRO 1 FOTO_Zaira Nara.jpg

PYA MARCA AGUA CENTRO 2 FOTO_Zaira Nara.jpg

PYA MARCA AGUA CENTRO 3 FOTO_Zaira Nara.jpg

PYA MARCA AGUA CENTRO 4 FOTO_Zaira Nara.jpg

RS Fotos.

El inesperado acercamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara tras su reconciliación con Facundo Pieres

La relación entre Paula Chaves y Zaira Nara pareciera estar sanando de a poco. Y es que luego de muchos años de amistad, ambas distanciaron cuando la hermana de Wanda comenzó a salir con el polista, y ex de su amiga, Facundo Pieres.

Si bien Zaira estuvo separada del polista por tiempo, en los últimos días confirmaron su reconciliación y al parecer no fue el único vínculo que la modelo reconstruyó.

Lo cierto es que tras su abrupta renuncia al Bailando 2023, luego de los fuertes comentarios de Coti Romero y Charlotte Caniggia, Paula decidió salir a bancarla por su decisión. "Me parece muy bien la renuncia, hay cosas que están fuera de lugar", expresó en LAM.

Y sumó: "En un lugar de trabajo en donde te sentís mal y en donde te bardean y te hacen sentir incómoda chau, no vuelvo más". Sin embargo, la historia no termina acá, porque parece que estas palabras llegaron a oídos de Zaira, quien horas más tardes le devolvió el gesto a Paula dejando un like en su último posteo de Instagram.