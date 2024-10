Las fuertes pruebas que mostró la cantante a la que Roberto García Moritán le mandó fotos e invitó a salir

López grabó un video y fue contundente en su descargo, en el cual mostró las conversaciones vía WhatsApp de hace años y aclaró que nunca aceptó las propuestas que le hizo para verse.

Embed

"Ya que el señor Moritán me nombró en una nota, él me envió ese audio a mí en febrero de 2018, muchísimo antes que conociera a Pampita", precisó la artista. Y remarcó: "Me escribió un par de veces invitándome a salir, en la que yo le he dicho que no, y eso fue todo".

"Nunca lo conocí ni salimos. Nunca borro las conversaciones de nadie, tengo las conversaciones y fechas. No tengo nada que ver con este tema ni quiero que me involucren", aclaró firme Andrea.

Y reconoció que ese audio que le había enviado Moritán en 2018 se lo pasó en su momento a una persona de su confianza que fue quien lo filtró.

Embed

"Fue culpa mía. Yo en el 2018 compartí ese audio con una persona que conocía. Nunca pensé que tantos años después iban a sacarlo. La gente se ríe, pero a mí ya no me está causando tanta gracia porque no me gusta quedar en medio de algo que nada que ver", se sinceró la cantante.

Además, Andrea López subió una captura de pantalla en la que se ve que la nota de voz que le envió el ex de Pampita es del 7 de febrero de 2018, en una de las tantas veces que la invitó a salir y ella no aceptó.

"Para que se vea que ese audio es de esa fecha! Lo único que pasó fue que cené en la Mar que era su restorán con Mariano de la Canal. Pero nunca con el señor", aclaró firme.

roberto garcia moritan conversacion andrea lopez cantante.jpg

La curiosa defensa de Roberto García Moritán tras la tensa nota con LAM: qué dijo

A semanas de confirmarse la escandalosa separación de Pampita, Roberto García Moritán se mostró bastante incómodo ante la presencia de las cámaras del ciclo LAM, América Tv.

El cronista Alejandro Castelo hizo una serie de preguntas al ex funcionario del Gobierno de CABA sobre su separación y su futuro político, pero Moritán no se mostró a gusto ante sus diversas consultas.

“¿Te viste obligado a renunciar?”, le preguntó el cronista por su decisión de renunciar a su cargo como Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno porteño.

A lo que el ex de Pampita respondió un tanto enojado, reiterando que no iba a hablar de ningún tema y apuntando a la prensa: “Es importante cuidar a mi familia porque se están zarpando ustedes”.

Embed

Ante otras preguntas del cronista y la negativa de Moritán en responder, Castelo le preguntó: “¿Estás enojado conmigo?”. Y Roberto comentó queriéndose retirar en el auto del lugar: “No tengo nada que decir. Dale, por favor. Me dejás cerrar la puerta, por favor. Estoy llegando tarde”.

“¿Cómo sigue tu carrera política?”, le preguntó el notero. Y ahí Roberto García Moritán mostró todo su enojo: “Lejos de ustedes. Pará. Te voy a ayudar en tu trabajo, no voy a hablar nunca jamás con vos", le dijo.

Y continuó firme en su postura mientras cerró rápido la puerta del vehículo y la persona que manejaba aceleró: "Es para que no vengas y pierdas el tiempo. Con vos y con algún otro más. Chau, amigo”, sentenció.

Lo cierto es que al ver la repercusión que tuvo esta nota con LAM en los medios, Roberto García Moritán reaccionó desde sus historias de Instagram, donde hace tiempo estaba inactivo tras su separación, y lanzó: "¿Enojado?" junto al emoji de una cara riendo, dando a entender que nunca se mostró furioso en sus respuestas al movilero.