Las idénticas fotos de Wanda Nara con Mauro Icardi en Islas Maldivas donde está hoy con Migueles
En las redes sociales se viralizaron postales de años atrás de Wanda Nara con Mauro Icardi en el mismo lugar donde hoy se encuentra acompañada de Martín Migueles.
13 mar 2026, 15:35
Las idénticas fotos de Wanda Nara con Mauro Icardi en Islas Maldivas donde está hoy con Migueles
Wanda Nara y Mauro Icardi solían compartir juntos viajes y escapadas cuando eran matrimonio en los tantos años que compartieron juntos y en las redes sociales se recordó cuando viajaron a Islas Maldivas en 2018 en las mieles de la relación cuando el deportista estaba en el club Inter de Milán.
Justamente ese destino fue el elegido en la actualidad por la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) para una mini luna de miel con su actual pareja, Martín Migueles.
En este contexto, mientras la rubia y su novio disfrutan de unos días de descanso y amor en un exclusivo hotel a puro lujo, en las redes varios usuarios recordaron las fotos compartidas por Wanda Nara en su momento con Mauro Icardi desde el mismo lugar y las coindicidencia son realmente asombrosas.
En las postales suelen prevelecer la selfie frente al espejo en la habitación del hotel en bikini, fotos en la reposera de la piscina y una imagen de su pareja mirando el paradisíaco paisaje.
Más allá de los retratos casi idénticos, Las Islas Maldivas se trata de un lugar cargado de recuerdos familiares para la conductora ya que pasó varios viajes con su ex y padre de sus dos hijas.
Están situadas en el océano Índico al suroeste de la India y son famosas por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y complejos turísticos de lujo, resultando un destino tropical ideal para el descanso y la práctica del buceo o distintos deportes acuáticos.
Al mostrar Wanda Nara distintas imágenes de su viaje con Martín Migueles allí, varios usuarios de redes apelaron al archivo virtual y las coincidencias con aquellas fotos junto a Mauro Icardi en ese lugar son increíbles.
Mirá las fotos de archivo que volvieron a viralizarse del viaje de Wanda con Icardi a Islas Maldivas y las actuales con Migueles en el mismo destino soñado.
Mauro Icardi y su costoso gesto con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara
Mauro Icardi estuvo en el exclusivo local de Hermès en Milán, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda por un motivo muy especial.
El futbolista del Galatasaray celebró aí su divorcio de Wanda Nara y le compró regalos de lujo a la China Suárez en el exclusivo local de la firma.
El deportista subió a sus historias una foto sonriente dentro del exclusivo comercio de la famosa firma, acompañada por dos emojis de regalo, dando a entender que eligió obsequios de lujo para su novia.
La visita de Icardi a Hermès no pasó desapercibida y fue interpretada como un gesto de amor y celebración directa hacia la China Suárez, en medio de un contexto mediático que lo sigue teniendo en el centro de la escena.