Las idénticas fotos de Wanda Nara con Mauro Icardi en Islas Maldivas donde está hoy con Migueles

Más allá de los retratos casi idénticos, Las Islas Maldivas se trata de un lugar cargado de recuerdos familiares para la conductora ya que pasó varios viajes con su ex y padre de sus dos hijas.

Están situadas en el océano Índico al suroeste de la India y son famosas por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y complejos turísticos de lujo, resultando un destino tropical ideal para el descanso y la práctica del buceo o distintos deportes acuáticos.

Al mostrar Wanda Nara distintas imágenes de su viaje con Martín Migueles allí, varios usuarios de redes apelaron al archivo virtual y las coincidencias con aquellas fotos junto a Mauro Icardi en ese lugar son increíbles.

Mirá las fotos de archivo que volvieron a viralizarse del viaje de Wanda con Icardi a Islas Maldivas y las actuales con Migueles en el mismo destino soñado.

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Mauro Icardi y su costoso gesto con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi estuvo en el exclusivo local de Hermès en Milán, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda por un motivo muy especial.

El futbolista del Galatasaray celebró aí su divorcio de Wanda Nara y le compró regalos de lujo a la China Suárez en el exclusivo local de la firma.

El deportista subió a sus historias una foto sonriente dentro del exclusivo comercio de la famosa firma, acompañada por dos emojis de regalo, dando a entender que eligió obsequios de lujo para su novia.

La visita de Icardi a Hermès no pasó desapercibida y fue interpretada como un gesto de amor y celebración directa hacia la China Suárez, en medio de un contexto mediático que lo sigue teniendo en el centro de la escena.