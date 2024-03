Las impactantes fotos de Cata antes de entrar a la casa de Gran Hermano

image.png

En su presentación, la médica pediatra sacó a relucir su pasado como botinera. "Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera. Salí con un campeón del mundo y con muchos jugadores de Belgrano y Talleres de Córdoba", afirmó. No ocultó su fuerte temperamento y reveló que es hija de Adrián Gorostidi, ex jugador de Colón de Santa Fe.

Con su reingreso al juego, Cata se posicionó nuevamente al lado de Furia, con quien construyó un vínculo de mucha confianza. Según contó, su objetivo no es ganar el juego sino tratar de hacer lo posible para llegar con su amiga a la final, a quien ve como ganadora.

El fuerte gesto de Furia y Catalina que hizo llorar a Paloma en Gran Hermano: "Me dolió ver eso"

Se sabe que Juliana Furia Scaglione y Catalina Gorostidi ya no soportan a Paloma Méndez en la casa de Gran Hermano, Telefe, y ya no lo disimulan en lo más mínimo.

En las últimas horas, la nueva participante observó un gesto que hacían en conjunto sus compañeras a cámara y que derivó en su incontenible llanto.

Paloma detectó que Furia y Cata hacían señas mirando a cámara para instar a sus seguidores a que la saquen del reality. Justo la participante pasaba por allí y detectó esa jugada.

Angustiada, Paloma se dirigió a la habitación y no pudo evitar llorar, por lo que fue consolada por Zoe Bogach y Rosina Beltrán al verla tan mal.

"Me llamaron para ir al confesionario y justo las vi a Furia y a Cata haciendo así (gesto de volar en clara alusión a ella) y diciendo al 9009, me puso mal", dijo la rubia visiblemente angustiada.

"Ay, boluda, tranquila. Es algo que se lo hacen a todos, no te lo tomes persona", la intentó consolar Zoe. A lo que Paloma explicó: "Ya lo sé, Ya lo sé. Siento nueva en esto por ahí me dolió ver eso, lo hablé con ellas igual. Me dijeron que era un chiste, que no lo tome personal".

"Acá estamos más sensibles y todo te afecta el triple", reflexionó Rosina.