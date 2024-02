Las lágrimas de Agostina por la actitud de Catalina que la desilusionó tremendamente en Gran Hermano

"Trajo cigarrillos. Me dio uno a mí y le dio la caja a Furia. Viste cuando decís... Nada, cosas re obvias para que yo me de cuenta. Y yo me di cuenta, obvio. Le dije gracias y nada más", dijo Agostina completamente angustiada en la madrugada.

A lo que el Chino Martín Ku observó sobre esto: "Al menos te mereces una explicación". Y Agostina sentenció con dolor por esa actitud de su ¿ex? amiga.

"No, si no me la quiere dar no. Ya está, boludo. ¿Explicación de qué? Es su juego y yo la respeto. O sea, listo. ¿Qué? ¿Voy a rogar amor? ¿Voy a rogar amistad? Yo sé lo que fui, boludo. Sé lo que fui. Si ella eligió eso, tema de ella. Sí me duele, boludo, obvio", analizó con mucha angustia.

"La gente dirá si avala esa actitud de ella frente a vos", opinó Bautista Mascia. Y ella comentó: "Ya la avaló, la hizo entrar".

La tremenda caída de Agostina en vivo cuando fue a recibir a Catalina en Gran Hermano 2023

En la noche del domingo, Catalina Gorostidi fue la primera participante de Gran Hermano, Telefe, en reingresar a la casa y la emoción de Agostina Spinelli por abrazarla la llevó a protagonizar una tremenda caída en vivo.

La participante corrió desenfrenada, se tropezó y terminó en el piso. “Uy, boluda”, “Se mató” y “Qué palazo que te diste”, fueron los comentarios de sus compañeros al ver su tremenda caída.

Lejos de que el accidente le borre la sonrisa, Spinelli recibió con alegría a Cata, quien logró hasta que Furia y Agostina se abracen en el eufórico reencuentro.