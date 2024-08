Las románticas imágenes de la luna de miel de Sol Pérez y Guido Mazzoni en Ibiza

Sol Pérez 1.jpg

La modelo además mostró algunos de sus outfits que usó en el verano europeo, como sus trajes de baño, y también sorprendió con uno 'all white': llevaba un pantalón y una camisa de lino más un top.

Por otro lado, la influencer compartió cuáles son sus lecturas elegidas para este viaje: Si te gusta la oscuridad, de Stephen King, y Romper el círculo, de Colleen Hoover.

Sol Pérez enumeró las tres cosas que le prohibiría hacer a su marido con otras mujeres y él reaccionó

En las últimas horas, Sol Pérez hizo reír mucho a sus seguidores de Instagram al hacerle una potente broma a su marido, Guido Mazzoni. “Voy a hacerle un chiste a Guido como que le pongo tres límites inalcanzables en el caso que a él le tocase ir a una isla con solteras”, dijo de entrada en el video que compartió en el feed de su cuenta.

Fue así que lo llamó y cuando ambos estuvieron frente a cámara, Sol le pidió “primero decí vos cuáles serían mis tres límites”, frente a lo cual Mazzoni respondió jocoso “el primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”, para luego plantear en serio: "no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”.

Embed

Claro que cuando le tocó el turno a la exanalista de Gran Hermano, disparó picante: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle: ‘Perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”, lo que generó el comentario en voz baja de un asombrado Guido deslizando que "es un montón".

Así y todo, la modelo continuó con sus restricciones. “Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano. Si ellos cenan a tal hora, vos cenás a otro horario distinto”, arremetió Sol ya totalmente tentada de la risa por lo que no pudo llegar a exponer la supuesta tercera prohibición.