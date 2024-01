Las románticas vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un destino soñado

Duki y Emilia Paris

"Salí el primero 01 de Enero gritando es mi año. 2024 agarrate. Un poco de vacaciones pa relajar, y se vuelve a la rutina, tratar de conquistar el mundo. Les dejo unas fotos pa que se sientan parte del viaje. Pd: gracias por ser mi compañera de vidaaa te amooooooo", escribió el cantante.

Duki y Emilia Paris

Por su parte, Emilia dejó en claro que estaba viviendo un viaje de ensueño y recordó la famosa de serie de Netflix protagonizada por Lilly Collins. "Literalmente Emily in Paris", aseguró y concluyó: "Gracias a la vida y a ustedes por permitirme vivir estos momentos".

Emilia Mernes en Paris

La fuerte reacción de Emilia Mernes ante la incómoda pregunta de Coscu sobre Duki

Emilia Mernes vivió un incómodo momento en medio de una entrevista con el streamer Coscu. No es la primera vez que el youtuber se ve envuelto en una polémica, ya había tenido diferencias con las artistas Lali Espósito y María Becerra.

En el mano a mano, Coscu le preguntó a la cantante cuál de todos los temas que interpretó en River su pareja, Duki, eran los que más le habían gustado. Emilia respondió: “Sin frenos y Si te sentís sola”.

Acto seguido, el youtuber quiso saber: “Esta es la pregunta que le hicimos a todos hoy: el peor tema, el que menos te gustó”. Emilia sorprendida, le respondió un tanto enojada: “Ay, ¿por qué hacés esa pregunta de mier...?”.

“¿Por qué no hacés más preguntas positivas?”, disparó la artista. “Todas positivas menos esa”, le contestó Coscu, quien remarcó que a otros entrevistados también le había preguntado lo mismo.

Al final, Emilia le respondió: “Por ahí el de Tape… no sé cómo se llama. Lost tapes. Pero es que no me lo sé, no es el que menos me gusta”.