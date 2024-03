Laurita Fernández dio detalles sobre su artrosis tras el enorme revuelo por su diagnóstico

Embed

“Lo conté tal cual me pasó. Volví a bailar ahora con Legalmente Rubia, bailamos un montón. Y yo estaba con una molestia en la espalda, y dije, bueno, ‘me la voy a hacer ver por las dudas’. Entonces voy, me hago una resonancia, la verdad que me han tenido algo súper rápido todo. Cuando me dan el informe, el médico me dice, ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando, producto de la contractura que está agarrando el ligamento’”, añadió.

Laurita señaló que es algo "recontra", que le ocurre a muchos bailarines "que empezaron de jóvenes”, al igual que ella. La actriz y bailarina mencionó que "se armó un mundo de eso” y remató: "Es simplemente ese desgaste en esa vértebra, gracias a Dios. Pero nada más. Yo leía como que iba a dejar de bailar. Nada que ver”.

Laurita Fernández habló del problema de salud que atraviesa y cómo afecta su carrera

Laurita Fernández es una de las artistas más multifacéticas del mundo del espectáculo. Comenzó su carrera como bailarina, llegó a ser jurado de Showmatch y luego tuvo su etapa como conductora de televisión.

Actualmente, se prepara para el estreno del musical de Broadway, Legalmente Rubia, pero en medio de la toda euforia se sinceró acerca de un sorpresivo diagnóstico de salud que recibió en los últimos días.

La actriz estuvo como invitada al programa de radio conducido por Sebastián Wainraich, Vuelta y Media (Urbana Play), y allí contó los detalles acerca de su problema de salud.

“El otro día fui a lo de el doctor Furman porque me dolía un poco la espalda. Me dice 'debe ser que volviste a bailar mucho otra vez'. Me hizo una resonancia y me dijo: tenes artrosis”, reveló.

Y acto seguido exclamó: “¡¿Cómo artrosis a esta edad?!". Sin embargo, luego explicó que el profesional le aseguró que era algo normal para las personas que empezaron a bailar a temprana edad.

“Un poco por eso empecé a abrir el espectro a otro rubros. Es muy hermoso, pero como todo resultado requiere de mucho sacrificio", admitió Laurita.