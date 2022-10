Laurita Fernández enfrenta una grave acusación de una ex compañera de Combate

Eugenia Schlatter Laurita Fernández.jpg

Según explicó la abogada, en los casi cinco meses que estuvo en Combate tuvo poco contacto con Laurita Fernández. "Cuando íbamos al corte ella generalmente se iba al camarín o se quedaba por ahí repasando la rutina. No tuve mucho contacto con ella. Una sola vez le pedí una foto para sacarnos y me dijo 'después'. Ese después no fue nunca", reveló en principio.

En tanto, ante la consulta de si se sintió maltratada por la rubia, Schlatter disparó firme: "me sentí destratada por Laurita Fernández porque era una chica que recién estaba empezando... y sus comentarios no me ayudaban a crecer".

eugenia schlatter .jpg

Asimismo, volvió a apuntarle a Laurita acusándola directamente de boicotearla. "Siento que me agarró de punto en el programa cuando se enteró que yo estaba teniendo un acercamiento con un productor, porque se dio cuenta que pasaba eso".

Embed

Los videos y la primera foto oficial juntos de Laurita Fernández y Peluca Brusca

Desde hace varias semanas se sabe del acercamiento sentimental que nació entre Laurita Fernández, ya separada de Nicolás Cabré, y Claudio Peluca Brusca, productor del programa Bienvenidos a bordo, El Trece.

Lo cierto es que luego aparecieron fotos y video de los dos juntos en la noche por la zona de Pilar y donde se los ve bien enamorados, según adelantó la cuenta de Twitter EjercitodeLam.

"Amor en el aire”, se expresó con algo del material sobre el tema. En las imágenes se los ve a los dos cenando y acompañados por amigos. La conductora y el histórico productor del ciclo del Trece parece que están a full. “Llegaron a los chapes”, detallaron.

Embed

Lo cierto es que ahora llegó -por fin- la primera foto oficial de los dos juntos y video a puro amor. Fue luego de presenciar uno de los diez shows del grupo Coldplay en el estadio de River Plate.

El productor de Bienvenidos a bordo compartió la postal en sus historias de Instagram: "Gracias, gracias, gracias", expresó arrobando a la conductora junto a varios corazones.

Y ella compartió también la historia y agregó videos de lo bien que la pasaron en el show, agarrados de la mano, vibrando con cada canción y a pura sonrisa. Viva el amor.