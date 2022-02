Laurita Fernández habló de sus dos ex: Fede Bal y Nicolás Cabré

Y remarcó: "Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”.

Y sobre Nicolás Cabré, de quien se separó hace unos meses, contó que hasta le gustaría ir a verlo al teatro: “Si, por qué no, claro que lo iría a ver. Es una obra muy linda, no sé si estaré invitada, supongo, me encantaría porque a mí me gusta mucho ir al teatro”.

Sobre esta nueva etapa de soltera y con mucho trabajo, Laurita Fernández explicó: “Llego, me baño y me acuesto. Disfruto los momentos de llegar a casa y estar sola, no es que me incomoda estar sola, me encanta, estoy re contra bien. No es que estoy con ganas o buscando a alguien”.

laurita-fernandez.jpg

Laurita Fernández reveló la historia del tatuaje de sus labios que tiene Fede Bal

Laurita Fernández contó cuándo y cómo se enteró que su por entonces pareja, Federico Bal, se había tatuado sus labios en el abdomen.

"Él creo que nunca admitió públicamente que era mi boca pero me acuerdo que yo me enteré en el aquadance. Estábamos esperando las sentencias con las batas puestas y nosotros no estábamos en un buen momento como pareja... la cosa es que me llama, se corre la bata y me lo muestra... adelante de todos", recordó la bailarina en charla con LAM.

Y añadió: "Yo me puse re nerviosa, empecé a temblar, me puse toda roja.... Le dije que estaba loco. Espero que no se haya arrepentido". En tanto, sobre cómo quedó su relación con Fede al seguir cada uno su camino aseguró "Lo quiero un montón y le mando un beso. La verdad es que lo quiero mucho y a Carmen la aprecio, pero Fede no iba mucho a su casa. Conmigo fue siempre un amor".