Laurita Fernández se golpeó la cabeza tras intentar reproducir un desafío viral: "No lo hagan en sus casas"

En las imágenes, al comienzo, la actriz muestra el challenge original y a continuación se la ve a ella recreándolo. "Hasta acá venía bien, pero...", dice sobre el video e inmediatamente muestra su caída y la repite, por edición, varias veces.

Luego, se filma con dos hielos sobre la cabeza y afirma: "No lo hagan en sus casa". Al final, muestra cómo quedó la puerta del baño y una parte se desprendió.

Laurita Fernández confesó si hoy en día continúa la pica con Lourdes Sánchez: "Hubo algo que..."

En medio del éxito que está logrando con el protagónico de Legalmente Rubia en el Teatro Liceo, Laurita Fernández fue invitada a Intrusos (América) y se animó a hablar de su turbulenta relación con Lourdes Sánchez a lo largo de su carrera.

Teniendo en cuenta las históricas peleas que ambas han tenido en su paso por el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, la periodista Marcela Tauro indagó en cómo estaba su relación actualmente.

"La última vez que hablamos fue la vez que ella estaba atravesando un momento de salud medio delicado, hablé con ella, con el Chato Prada, y hubo algo que dijimos ya está, estamos grandes", contó Laurita dejando en claro que los conflictos quedaron atrás.

Sin embargo, profundizó en lo que sucedía dentro del Bailando y explicó: "Nosotras no compartíamos grupo de salida, sino compartíamos trabajo, el Bailando, y algo que Marcelo generaba en el programa. Después ella tenía maneras con las que yo no coincidía, y seguramente yo tenía maneras con las que ella tampoco. Y he vivido momentos que para mi no fueron agradables y seguramente del lado de ella también".

"No creo que haya sido nada con mala intención. En el camino también hay muchas ansiedades y esa competencia aunque quieras o no, está, por ahí te lleva a vincularte más con las personas con las que te sentí más cómoda, que con las que no. En mi caso, yo no me sentía tan cómoda, entonces no era de ese grupo de salidas", analizó y confesó que estaría dispuesta a trabajar con ella en el teatro.