Laurita Fernández contó el problema de salud que atraviesa y que la llevó a suspender su función

Para el comunicado, utilizó una foto de ella llorando que dejó en claro la angustia que sentía frente a la situación. "Jamás suspendí o falté a una función en mi vida pero tengo que recuperarme y lo mejor es hacer reposo hoy", agregó.

De todas formas, la bailarina aseguró que estaría nuevamente en el escenario para las funciones que se llevaran a cabo el próximo sábado y domingo. "Vuelvo con todo", afirmó.

"Gracias por entender y los esperamos para que disfruten de la función como debe ser porque la obra es una bomba", concluyó Laurita en sus historias de Instagram.

La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron si Nico Cabré fue tóxico con ella: "Me di cuenta..."

Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron una pareja explosiva. La actriz y conductora salió durante 3 años con el actor pero, después de varias idas y vueltas, se distanciaron en diciembre del 2021.

Este jueves, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la protagonista de Legalmente rubia recordó los motivos detrás del fin de su relación con el galán de las telenovelas.

"¿Fue tóxico?", puntualizó el periodista Rodrigo Lussich, sin vueltas. "No. Si me ha pasado de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no”, expresó la invitada, aunque reconoció que cedió en determinadas situaciones y luego se dio cuenta que no era feliz.

“Pero no porque el otro tenga una falla o algo que no catalogue de tóxico, sino en ceder en un montón de cosas que después me di cuenta que no era feliz de esa manera”, remarcó la actriz y conductora.

En el ciclo de El Trece, Laurita mencionó que lo más duro de la ruptura con Nico Cabré fue tener que distanciarse de Rufina, la hija que el actor tuvo con La China Suárez. "Eso fue lo más difícil”, admitió.

Al finalizar, Rodrigo Lussich precisó que, cuando se separó del galán, ella estaba obsesionada con sus clases de piano y, tal vez, eso percibitó el fin del noviazgo. "Lo volvías loco porque estabas todo el día con el pianito", señaló. "Sí, cuando algo me gusta, soy de estar mucho en lo mío", cerró la invitada.