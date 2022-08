Laurita Fernández y Nico Cabré, ¿nuevamente juntos?

Laurita Fernandez posteo método gronholm.jpg Según la cuenta virtual Chismes de Ker, Nicolás Cabré habría ido a ver a Laurita Fernández, junto a su hija Rufina a un ensayo de El método Gronholm, la obra que estrena por estas horas.

En tanto, en las últimas horas fue la cuenta detective de famosos Chismes de Ker, la misma que confirmó en su momento el escandaloso Wandagate, la que filtró el dato del nuevo encuentro entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré a la vista de muchos. Lo cierto es que la actriz y bailarina está estrenando por estas horas una nueva puesta de la obra teatral El método Gronholm en el Paseo La Plaza junto a Benjamín Vicuña y Rafael Ferro, y tal parece que Nicolás Cabré habría ido a verla a uno de los ensayos finales. Y además, agregó que no fue solo.

"Me contó un pajarito que lo habrían visto a Cabré en el teatro de Laurita... Con Rufi" contó desde una cortísimo video Keren Weinstein a través de sus historias virtuales. Y agregó con una sonrisa cómplice: "Ellas se llevaban re bien, Laurita con Rufi... Fueron a verla a un ensayo" y cerró con picardía asegurando que le gusta mucho esa pareja, dejando abierta la duda de si efectivamente Laurita Fernández y Nicolás Cabré están en pleno proceso de reconciliación.

Nicolás Cabré llegó a Instagram y Laurita Fernández le dejó un sugerente mensaje

A fines del mes de julio Nicolás Cabré decidió romper su hermetismo y desembarcar en Instagram. El actor de 42 años decidió sumarse a la red de fotos y lo hizo con una carta explicando los motivos. Camisa blanca, flequillo para arriba, una media sonrisa, barba canosa, al volante de su auto es la primera selfie que subió el ex de la China Suárez y padre de Rufina.

“¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, indicó Cabré. “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, continuó explicando el actor.

cabre.jpg Sorpresivamente Laurita Fernández celebró el desembarco de su ex, Nicolás Cabré, a la red social Instagram con un sugerente mensaje.

Tras esto recibió el mensaje de Laurita Fernández, su última novia: “Jaajajajaja vamooooooo”, escribió la rubia dando a entender que ambos siguen hablando y que estaba muy al tanto de la medida del actor.

La pareja salió durante 3 años y parecía que iba todo bien. Varias obras de teatro juntos hasta que atravesaron la primera crisis en el verano de 2019, luego llegó la pandemia. Volvieron a intentarlo, pero al poco tiempo se separaron. Ahora, parece que volvieron a entablar diálogo.