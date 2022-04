Nicolás Cabré habló sobre una relación inesperada

Al principio se trató de una broma, con el tiempo la relación se volvió formal y aquella empanada de pollo que guardó en el freezer de su heladera durante años se convirtió en su gran amiga, aunque lamenta el episodio que puso fin a aquel vínculo.

“Llegó un momento que me tuve que mudar y una de las problemáticas era saber qué hacíamos con la empanada. Mi vieja me dijo: ‘La empanada se va a la basura’. No lo podía creer”, indicó Cabré.

La empanada no fue de lo único que se enamoró en su casa, sino también contó que le pasó algo similar con un patito de plástico que llevaba la pastilla de cloro en la pileta. A este lo bautizó como Jeremías y llegó a aparecer en la mayoría de las fotos que se tomaba, lo consideraba un miembro más de su familia.

cabre.jpg

La contundente respuesta de Nicolás Cabré sobre el futuro de Rufina en la actuación

Rufina, la hija de 8 años de Nicolás Cabré y la China Suárez, no tiene definido aún su futuro pero quizás quiera seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación. Entonces, le consultaron a su papá al respecto.

"No es algo que manifieste. No le pasa por ahí", dijo Cabré pero asumió que si quiere: "La voy a apoyar en todo lo que quiera hacer. Lo que sí, trato de encargarme de que su abanico de posibilidades sea lo más amplio posible y que ella después elija. Que decida qué quiere y que no quiere...".

Si bien Cabré no quiso decirle, desde sus redes la China manifestó varias veces que Rufina le dijo que quería ser veterinaria, por su amor a los animales. “Si, claro. Pero es algo privado de ella. Hoy por hoy lo dice, sabe lo que quiere. Por mi parte le voy a dar todas las herramientas", indicó Nicolás.

Hace unas semanas, Cabré contó que fue por su hija que dejó de fumar y comenzó a hacer deporte para poder compartir con ella una vida sana.