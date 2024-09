Lauty Gram explicó por qué no blanquea su relación con la China Suárez: "No me gusta..."

"No me gusta estar en todos lados o ahí figurando. Nunca fui una persona que me guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o un video con ella ni nada", aclaró el joven en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Embed

"Es que todavía no se puede blanquear, estamos ahí", se sinceró el artista. Y añadió al respecto: "No es el momento todavía capaz (de blanquear la relación). Siento que no es el momento, cuando llegue el momento lo blanquearé".

Y comentó que ya tuvo contacto con los hijos de la China Suárez, Magnolia, Rufina y Amancio: "Ya los conocí y son un amor de persona. Están muy bien criados por una buena madre y la verdad que eso se nota mucho".

Por el momento, Lauty Gram prefiere continuar con el perfil bajo en su vínculo con la actriz, el cual ya lleva varios meses.

china suarez lauty gram.jpg

La China Suárez mostró quién la contiene en su momento de mayor tristeza

La China Suárez compartió en las últimas horas un muy triste mensaje en sus redes sociales que causó la preocupación de sus seguidores de Instagram.

La actriz eligió la imagen de una flor color blanco flotando en una pileta y expresó a pura sinceridad sobre el difícil momento que aparentemente estaba atravesando.

“Están siendo días muy tristes, solo necesito amor", indicó la madre de Rufina, Magnolia y Amancio en el posteo que acompañó con el emoji de un corazón y que encendió las alarmas sobre el momento que atraviesa.

china suarez mensaje tristeza en redes.jpg

Lo cierto es que tras la repercusión que tuvo su historia, la actriz volvió a manifestarse desde la virtualidad con otra significa imagen y mostró quien la contiene en este momento.

En la foto que subió la China Suárez a Instagram y acompañó junto al emoji de un corazón con una venda, demostrando el momento triste que pasa, se puede ver la mano tatuada de Lauty Gram agarrándole el pie y estando a su lado.

Lo cierto es que de esta manera Suárez mostró que está siendo acompañada de cerca por Lauty en este aparente delicado momento que vive en lo anímico.