Le emoción de Pedro Alfonso frente a las palabras de Lola, una fan suya de 92 años

pedro alfonso y paula chaves.jpg La mujer de Pedro Alfonso, Paula Chaves, fue quien hizo posible que Lola a sus 92 años conociera al actor.

De esta manera, al final de la obra Pedro Alfonso no dudó en acercarse hasta Lola para saludarla. Pero apenas lo vio le expresó toda su admiración. "Empecé a seguirte hace 12 años. Se había muerto mi marido y mi hijo se había ido a Italia, entonces te agarré como hijo del corazón. Así que sos mi hijo del corazón. Gracias Pedro. Te tengo en una foto en la mesa de luz, vos con unos años menos" fueron las primeras palabras de la amorosa fanática.

Pero el actor no pudo contener las lágrimas cuando Lola le confió algo muy personal. "Gracias Pedro, sos divino y Dios te guarde. Qué se yo, adoro a tu papá y no sé si está bien una cosa que te voy a decir: siempre te escuché con respeto hablar de tu mamá y hasta en una oportunidad hice una misa para ella. No sé si está bien en decirlo, pero te lo digo porque te hablo con el corazón".

Embed

La emoción de Lola al conocer a su ídolo, Pedro Alfonso

Claro que ante el encuentro, generado gracias a la mujer de Pedro Alfonso, el actor no fue el único emocionado ya que para la señora fue cumplir un sueño. "Nunca pensé que te iba a tener así, porque a la foto la tengo de siempre pero no me animaba a venir. Hoy me animé, gracias Pedro, Dios te guarde y a los chiquitos también. Muchas gracias. Me cuesta mucho porque son muchos años los que tengo: tengo 92 años y son muchos" le agradeció feliz Lola.

Pedro Alfonso y señora 92 CAPTURA .jpg Pedro Alfonso emocionado cuando Lola le contó que en su momento hizo una misa por su madre.

"Tenerte así es un regalo. Dios te guarde, mucha suerte. Te quiero mucho", le volvió a agradecer Lola por lo que Pedro no dudó en responderle "Yo también te quiero. Gracias". Y por supuesto, el actor le pidió a su fan "¿Vamos a sacarnos una fotito?", mientras Paula ofició de fotógrafa para inmortalizar el encuentro emotivo tanto para Lola como para Alfonso.

Tan movilizado quedó el actor con el encuentro que le removió sus sentimientos, al recordarle a su madre, que no dudó en compartir desde sus redes el video de la charla con Lola, del que una vez más Paula Chaves fue la artífice de tan emocionante momento. "Ayer después de la función, conocí a Lola y fue muy emocionante y por eso lo quería compartir. Fue una hermosa charla. Acá un resumen", escribió Peter.