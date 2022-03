Leticia Brédice aseguró que una famosa periodista le insiste para hacer "un trío"

“Leti, Romina, Mariana Brey las saluda, ¿cómo están?”, saluda la periodista. “¿Quién habla, Mariana Brey? ¡Un aplauso para Mariana Brey!”, pidió Leticia.

“Brey, que siempre me invita para hacer un trío”, disparó Brédice sin ningún tipo de filtro. “Mis conversaciones de WhatsApp…”, respondió Brey nerviosa y la entrevista continuó por otro lado dejando sobre la mesa esto, que no negó la periodista.

Las vacaciones de Mariana Brey con su actual pareja, ¡y su ex!

Mariana Brey contó las curiosa escapada de fin de semana que tuvo en familia con su actual pareja, Pablo Melillo, y su ex marido, Leo Schmerkin.

La panelista de LAM contó que su ex había viajado primero a la costa atlántica con su hijo Luca y que allí se encontraron luego todos juntos. Brey se separó de Schmerkin en 2015. Luego, tuvo a Juana en 2019 con Melillo.

“Somos una verdadera familia ensamblada”, dijo el lunes la panelista en LAM, ante la sorpresa de sus compañeros.

“Por ahora, que yo sepa, no está en pareja. Debe tener alguna pero no la conozco. Mi hijo es muy reservado y Leo también”, se sinceró Mariana Brey sobre el presente sentimental de su ex.

Y remarcó la buena onda que existe entre su actual pareja y su ex: “Este es un mérito de ellos. Yo no soy una persona que ponga trabas”.