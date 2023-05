Leticia Brédice envuelta en un escándalo con graves denuncias de la familia de su padre

"Nos vemos pocos porque ella es una persona, como hija, divina, pero es una persona que siempre está enganchada en algo. A mi por ejemplo me encanta que vengan el domingo a comer, le digo, me dice 'sí papá' pero después me dice que vino alguien... me dice más tarde paso. No estoy enojado, pero sí dolido", había dicho el padre de la artista antes de morir en una entrevista radial en AM 1300 La Salada para mostrar cómo era la relación entre ambos.