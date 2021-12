Lío Pecoraro estuvo internado y aclaró qué le pasó

“Sentí que me desvanecía, tenía la presión en 7. Me hacen entonces una tomografía y salen unas manchitas en el pulmón, lo que indicaba neumonía", dijo el periodista.

“Me dieron medicación, me pasaron suero para hidratarme, me estabilizaron y me mandaron a casa. La saturación de oxígeno un día después era de 89-90. Para alguien que atravesó lo que yo atravesé, le sale un granito y se cag... en la patas. Tenía fiebre, me hisopé tres veces, todo negativo, gracias a Dios”, sumó Pecoraro.

Lío Pecoraro fue al sanatorio le confirmaron la neumonía y lo dejaron internado por unos días. Pero, se recupera y ya está mejor.

El periodista publicó hace unas horas en Instagram una estampita de San expedito, rezando de nuevo para ponerse bien.

Luego, el lunes llevó tranquilidad desde las redes: "Gente querida: es cierto que estuve internado y fue la semana pasada tal como conté el sábado en El Run Run. Fue una neumonía. Me hisoparon tres veces. Gracias a Dios se dio con el virus, fue Parainfluenza y gracias a Dios ya todo en orden", expresó.

