Lionel Messi en la calle Corrientes: fue al teatro a ver la obra de Adrián Suar y Diego Peretti

Y una vez que finalizó la función, Suar comunicó que Messi estaba en el lugar y lo invitó a subir al escenario.

En medio de aplausos y ovaciones, Messi saludó a todos los actores entre los que se encontraban el Chueco, Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi.

Cabe destacar que Messi no fue solo, estuvo acompañado de su mamá Celia, su papá, Jorge, sus hermanos y sus sobrinos.

Lionel Messi

Adrián Suar develó si Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand seguirán en El Trece

Cuando Marcelo Tinelli anunció con bombos y platillos la confirmación de su regreso a la tv en las últimas horas a través de sus redes sociales, lo cierto es que las dudas sobrevuelan sobre todo por los magros resultados obtenidos el año pasado con La Academia de ShowMatch. Es así que LAM, el programa de Ángel de Brito, fue a buscar a Adrián Suar -director artístico del Trece-, para saber si el canal realmente lo tiene en sus planes para esta temporada.

Así, frente a la consulta del cronista del programa de América TV, el chueco Suar deslizó "Creo que Marcelo vuelve en junio o julio". En tanto, otro de los enigmas por el que muchos se preguntan es la famosa cláusula de los 10 puntos de rating que figuraría en el contrato de Tinelli, por lo que el notero de LAM no dudó en mencionarle el tema. Pero Suar surfeó la pregunta asegurando "La cláusula de los 10 puntos de rating es mentira, pero que haga un programa de 10, que él esté contento haciéndolo".

Sobre de qué irá el programa de Tinelli, el chueco no dio mayores detalles, porque de hecho no está definido todavía, pero tampoco evadió la respuesta. "El formato todavía no se sabe pero creo que va a volver con algo muy bueno. Ambos estamos contentos de que vuelva a la pantalla", aseguró el directo del Trece.

Al tiempo que sobre la continuidad de Mirtha Legrand en El Trece, cuando sobrevuela un posible desembarco de la diva de los almuerzos en la pantalla de América TV, el chueco fue políticamente correcto y declaró "Creo que Mirtha se va a quedar, son negociaciones económicas. Espero que se quede y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ella se quede, y Juana también". Pero cuando el cronista le repreguntó "¿las dos en la pantalla del Trece?", Suar se sinceró "Si se puede, sí. Y si no se puede, no pasa nada".