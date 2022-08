Lissa Vera denunció a un famoso cantante por acoso sexual

Embed

La ex integrante de El hotel de los famosos advirtió que todo lo que ocurrió esa noche fue pergeñado por Santiago Isamael Torres para "buscar fama". "Todo esto lo hizo apropósito. Él armó esto porque quería salir en TV", remarcó.

Lissa advirtió que no logra repasar con exactitud qué sucedió en ese lugar. "Tengo algunas imágenes de lo que pasó en el boliche. Me acuerdo que me daba champagne para que tome, que me llevó a mi casa, pero no me acuerdo del beso", sentenció.

image.png

Lissa Vera, fuerte chape en un boliche con cantante de cumbia e incumplimiento de contrato

En junio, cuando El hotel de los famosos todavía estaba al aire, Lissa Vera quedó envuelta en un escándalo. La ex Bandana fue a un boliche junto a un amigo, el cantante Santiago Ismael Torres, con quien fue captada a los besos.

Un testigo filmó el encuentro de ambos y lo filtró a la prensa. En Intrusos (América TV) pasaron esas imágenes de Lissa y advirtieron, con esa salida, incumplió con una clausula del contrato que firmó antes de entrar al reality.

Embed

Pese a la situación, la ex Bandana no recibió ningún tipo de sanción por parte de la producción de El hotel de los famosos. Según trascendió, Lissa podría haber tenido que pagar una fortuna por sus error.