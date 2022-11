Lissa Vera en LAM sobre el drama de Lourdes: "Se me revuelve el estómago escuchar a ese tipo"

"Estoy muy triste por lo que está pasando Lourdes, y ver a este chico paseándose por programas y diciendo las cosas que dice se me revuelve el estómago", comenzó diciendo en diálogo con Ángel de Brito.

"Lo que yo viví y a mi me empezó a hacer ruido fue que cada momento importante que teníamos, él la volvía loca, le escondía las llaves del auto, la amenazaba, una vez no la dejó entrar al departamento y muchas situaciones más", reveló y dejó al panel de LAM boquiabierto.

A su vez, Lisa recordó su paso por el programa de Jey Mammon, que estuvo en boca de todos dado que a Lourdes se la notó muy desmejorada, y contó qué pasó aquel día.

"Antes de aquella entrevista, ella tuvo una discusión muy grande con Leandro y hay testigos que vieron todo, yo llegué tarde y ella estaba llorando en el baño", aseguró y cerró "El la hizo mier.. psicológicamente"

Lourdes de Bandana denunció a su ex novio por violencia y mostró su cara golpeada

A través de su cuenta de Instagram, Lourdes de Bandana denunció a su ex pareja por violencia de género, y publicó un tremendo video de su cara golpeada.

Además de mostrar cómo le quedó el rostro tras el violento ataque, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su ex novio.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes Fernández en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Junto a las fuertes imágenes de su cara desfigurada, además, dio detalles de los abusos que sufrió a manos de esta persona.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, dijo notablemente conmocionada.