La madre de Lourdes de Bandana dio detalles escalofriantes de la violencia que sufre su hija

La madre de la cantante dio detalles exclusivos de la relación de Lourdes con Leandro, su ex, y fue a fondo. "Ellos empiezan a convivir en la pandemia, él era muy controlador y vivimos todos situaciones que no estamos acostumbrados a vivir", aseguró.

Y sumó, entre otros detalles, "en el último tiempo habían dejado de convivir, hubo situaciones de violencia por parte de él, situaciones de violencia y le vació las cuentas bancarias"

Al ser consultada por cómo se encuentra su hija, aseguró que "se encuentra en su casa, con el padre, shockeada y triste porque no esperaba una situación tan violenta. Él la golpeó con saña, con los puños, y no es la primera vez ya que hubo un episodio que él la agarró del cabello".

A través de su cuenta de Instagram, Lourdes de Bandana denunció a su ex pareja por violencia de género, y publicó un tremendo video de su cara golpeada.

Además de mostrar cómo le quedó el rostro tras el violento ataque, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su ex novio.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes Fernández en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Junto a las fuertes imágenes de su cara desfigurada, además, dio detalles de los abusos que sufrió a manos de esta persona.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, dijo notablemente conmocionada.