Lizy Tagliani cumplió 53 años y reveló su máximo deseo a la espera de concretar la adopción

“Un deseo es que quiero que me den el pibe cuanto antes, la adopción. No es que mi objetivo es ser mamá para salir en las revistas”, indicó la conductora.

Y remarcó: “Quiero darle algo a una criatura, transmitirle todo lo que la vida me dio a mí y después que me diga ‘Lizy’, ‘tía,’ ‘prima’. Si me dice mamá va a ser lo más lindo que me pase. Pero si no, no me importa, no es que le voy a estar quemando la cabeza para que me diga ‘mamá’”.

“Uno tiene un pibe y piensa ‘como tengo de todo, le voy a comprar de todo’. Y ellos vienen de no tener nada. Pareciera que fuera con lo que solo le des, y no es que solamente necesitan cosas materiales", se sinceró Lizy Tagliani.

Embed

Y explicó: "En los lugares donde están ellos no tienen nada porque todo es comunitario, hasta la ropa que usan. Sentirse amado también muchas veces les da miedo. Todo es un proceso, de a poco. No es que viene y es un paraíso”.

Lizy destacó además el apoyo incondicional de su marido para concretar su máximo sueño: “Sebastián me decía que yo tenía que buscar un lazo que fuera indestructible. Y con un hijo el vínculo es irrompible. Ya hicimos todo. Hicimos el ambiental, el psicológico, el psiquiátrico. Y ahora, solamente fluir. Hay que esperar”.

“¿Sabés cómo me lo tomo? Como cualquier forma de ser mamá, ¿Entendés? Que en esas formas de buscar ser mamá, puede suceder o no, y está dentro de las posibilidades. Entonces, no es algo que me angustia. Sí hablamos, tenemos nuestro lugar, imaginamos el colegio, cómo va a ser la vida", siguió.

Y cerró: "Lo que sí me sucede es que yo no tengo la necesidad de ser mamá por ser mamá. Yo quiero ser algo importante en la vida de alguien. Hablaba con Sebastián que si algún día se levanta y me dice: ‘Mamá', no sé... creo que me muero de emoción. Pero si no, igual si me dice ‘Lizy’, si me dice ‘tía’, ‘prima’”.

lizy tagliani 1.jpg

El participante en Got Talent Argentina que explicó su extraño síndrome y conmovió a todos

Matías Villalba, de 22 años, emocionó a todos en el programa Got Talent Argentina, Telefe, al contar su fuerte historia de vida y dar detalles del extraño síndrome que le diagnosticaron de niño.

El joven de Avellaneda contó que sufre del síndrome de Moebius y su coreografía de baile se llevó todos los elogios del jurado conformado por Flor Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul.

“Me diagnosticaron una enfermedad que afecta a dos nervios craneales”, explicó el joven antes de realizar su performance.

“Me gustó siempre bailar desde chico, pero tuve muchos obstáculos que afrontar. Recién hace cuatro años pude dedicarme a esto que es lo que realmente siempre soñé”, agregó sobre su pasión por bailar.

Y remarcó cómo lo repercute en su físico esta enfermedad congénita que padece: “Afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis. Estar acá bailando es un gran logro y quiero compartirlo. Para mí, bailar es transmitir algo”, dijo Matías Villalba.

“Para mí es un sueño estar acá y compartirles lo que más me gusta. Sé que hay mucho para trabajar, pero estoy contento y los admiro a los cuatro”, finalizó antes de comenzar su baile al ritmo de la canción Hentai de Rosalía.

Florencia Peña tuvo elogios para él tras verlo: “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando, tan hermoso y conectado que ni siquiera importa la técnica y lo que tengas por aprender. Este es el arte que más vale y te agradezco mucho”.

Y Abel Pintos remarcó: “Yo aprecio mucho el silencio. Me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”.