El participante en Got Talent Argentina que explicó su extraño síndrome y conmovió a todos

“Me diagnosticaron una enfermedad que afecta a dos nervios craneales”, explicó el joven antes de realizar su performance.

“Me gustó siempre bailar desde chico, pero tuve muchos obstáculos que afrontar. Recién hace cuatro años pude dedicarme a esto que es lo que realmente siempre soñé”, agregó sobre su pasión por bailar.

Y remarcó cómo lo repercute en su físico esta enfermedad congénita que padece: “Afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis. Estar acá bailando es un gran logro y quiero compartirlo. Para mí, bailar es transmitir algo”, dijo Matías Villalba.

“Para mí es un sueño estar acá y compartirles lo que más me gusta. Sé que hay mucho para trabajar, pero estoy contento y los admiro a los cuatro”, finalizó antes de comenzar su baile al ritmo de la canción Hentai de Rosalía.

Florencia Peña tuvo elogios para él tras verlo: “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando, tan hermoso y conectado que ni siquiera importa la técnica y lo que tengas por aprender. Este es el arte que más vale y te agradezco mucho”.

Y Abel Pintos remarcó: “Yo aprecio mucho el silencio. Me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”.

El participante de 12 años que alucinó al jurado de Got Talent Argentina

En Got Talent Argentina, Telefe, se presentó Thiago Maldonado, de 12 años, para demostrar su don para la música. El carismático niño, oriundo de Mendoza, tocó distintos temas de cumbia con la batería.

El jurado, integrado por Flor Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul, quedó impresionado no solo por su talento sino también por su desfachatez y humor.

A la hora de la devolución, La Joaqui afirmó: "A mí me encantó, sos un personaje increíble, sos muy talentoso, tenés mucha personalidad y creo que no te falta absolutamente nada para trascender. ¡Espero que te mantengas enfocado!".

Abel Pintos, en tanto, opinó: "Yo creo que la palabra que te cabe perfecto es 'crack'. Te voy a pedir que te cuides mucho proque vas a crecer y vas a ser un sabandija. También tenés que cuidar el instrumento porque la serenata es larga. Y ojalá puedas estudiar porque se nota que estás transmitiendo cosas tuyas a través de la música".