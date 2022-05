Lizy Tagliani le dedicó un emotivo posteo a una persona muy especial

lizy TAgliani portada.jpg

"Me enseñaste sobre el amor, la confianza, el respeto, el esfuerzo, el trabajo y a estar siempre disfrutando de la vida, no importa cuanto nos dé, la vida por si misma ya es mucho... Los logros son sólo trofeos personales que si uno no puede compartirlos es como tener un museo cerrado al público...", expresó Lizy.

Y, agregó: "No iba a subir nada porque si estabas aquí dirías 'dejate de joder con la lastima no seas cartonera de seguidores'... Así eras, no te gustaba que contara lo que nos pasa porque siempre decías que si mirábamos alrededor hay alguien con un dolor más grande...".

"Te amo mamá y me encanta que el mundo sepa que el 19 de mayo esta marcado en mi como el día más importante de mis recuerdos....", cerró Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani posteo.jpg

Lizy Tagliani ya se muestra en público con su nuevo novio

Después de su polémica ruptura con Leo Alturria a comienzos de este año tras dos años en pareja, Lizy Tagliani encontró nuevamente el amor de la mano del mendocino Sebastián Nebot y tras varias salidas románticas la parejita ya se muestra oficialmente en público.

Fue hace apenas algo de más de una semana cuando trascendió la nueva apuesta al amor por parte de la protagonista de Los Bonobos. Por ese entonces Guido Záffora, desde Es por ahí (América TV), reveló detalles de la identidad del hombre en cuestión. "Se llama Sebastián, tiene 33 años, es mendocino, hincha de Boca y militante del Frente de todos. Empezaron a hablar virtualmente y hay amigos en común... Esta semana Sebastián viajó a Buenos Aires y se alojó en la casa de Lizy", afirmó el periodista.

Los días pasaron y Lizy Tagliani consolidó rápidamente esta nueva relación sentimental que la ayudó a salir del pozo depresivo en el que comenzaba a sumirse. Es por eso que Nebot, ya está casi instalado en la casa de la actriz y conductora para no tener que viajar constantemente desde Mendoza.

Así las cosas, podría decirse que anoche fue la presentación en sociedad de Sebastián Nebot como novio de Lizy Tagliani, dado que decidieron mostrarse juntos públicamente en el cumpleaños de Christian Sancho en un boliche de la zona de Urquiza, donde claramente sabían que habría cámaras. Ambos con un look muy relajado dijeron presente, saludaron al modelo y luego partieron de la mano bajo la lluvia y muy enamorados.