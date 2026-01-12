Lizy Tagliani llevó por primera vez a su hijo Tati al mar: el video más emocionante

"De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar", comenzó su movilizante mensaje.

"Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá @sebasnebot y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo", cerró a flor de piel Lizy Tagliani sobre ese imborrable momento que vivió con su hijo.

lizy tagliani hijo tati conoce el mar4

La Navidad más especial de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot con su hijo Tati

Lizy Tagliani celebró su primera Navidad junto a su hijo Tati y su marido Sebastián Nebot, en una noche llena de emoción, humor y reflexión familiar.

La conductora les mostró a sus seguidores de Instagram cómo vivió la primera Noche Buena en familia junto a su marido y su pequeño hijo a través de un video que compartió. La reunión familiar se convirtió así en un momento único, cargado de emoción y alegría.

En las imágenes se la observa a Lizy jugando con Tati, abriendo regalos y disfrutando de una casa ambientada con una decoración navideña que acompañó cada instante de la velada.

La escena más emotiva ocurrió a la medianoche, cuando la conductora salió al jardín con su hijo en brazos y juntos presenciaron la llegada de Papá Noel por el techo de la casa, un gesto que conmovió profundamente a la conductora y despertó la ilusión del niño.

"Cosas a mejorar como madre para la próxima Navidad: emocionarme menos que el niño cuando aparece Papá Noel, gritar menos, dejar que Tati abra los regalos y respetar más los carbohidratos”, indicó con humor en el posteo.

Por último, la artista aprovechó para agradecer y valorar la hermosa familia que logró construir: “Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, seis perros, dos gatos, un amor, un hijo, y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre: Familia Nebot. Feliz Navidad”.