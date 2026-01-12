Lizy Tagliani llevó por primera vez a su hijo Tati al mar: el video más emocionante

Lizy Tagliani vive sin duda su verano más especial con la familia que siempre soñó acompañada de su pequeño hijo Tati y su marido Sebastián Nebot, con quien se casó por civil el 23 de marzo de 2023.
La conductora Lizy Tagliani mostró en redes sociales las imágenes del momento en que su hijo Tati conocía el mar y su tierna reacción al mojar los pies en el agua.
Desde las redes sociales, la conductora reflejó un importante momento familiar que vivieron los tres y que quedó registrado para siempre en un video: el momento en que Tati conoció por primera vez el mar en las vacaciones en Miramar a unos meses de que la Justicia les concedieraal matrimonio la adopción plena del niño luego de tanto tiempo de espera.
Lizy Tagliani mostró con profunda emoción el video del momento en que Tati, de cinco años, se mojaba los pies en el mar tomado de la mano de ambos y cómo reaccionó el niño ante esa nueva experiencia en el balneario de la costa atlántica.
La animadora expresó con palabras cargadas de amor lo que significó ese instante tan especial que vivieron los tres juntos durante las vacaciones familiares.
"De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar", comenzó su movilizante mensaje.
"Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá @sebasnebot y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo", cerró a flor de piel Lizy Tagliani sobre ese imborrable momento que vivió con su hijo.
Lizy Tagliani celebró su primera Navidad junto a su hijo Tati y su marido Sebastián Nebot, en una noche llena de emoción, humor y reflexión familiar.
La conductora les mostró a sus seguidores de Instagram cómo vivió la primera Noche Buena en familia junto a su marido y su pequeño hijo a través de un video que compartió. La reunión familiar se convirtió así en un momento único, cargado de emoción y alegría.
En las imágenes se la observa a Lizy jugando con Tati, abriendo regalos y disfrutando de una casa ambientada con una decoración navideña que acompañó cada instante de la velada.
La escena más emotiva ocurrió a la medianoche, cuando la conductora salió al jardín con su hijo en brazos y juntos presenciaron la llegada de Papá Noel por el techo de la casa, un gesto que conmovió profundamente a la conductora y despertó la ilusión del niño.
"Cosas a mejorar como madre para la próxima Navidad: emocionarme menos que el niño cuando aparece Papá Noel, gritar menos, dejar que Tati abra los regalos y respetar más los carbohidratos”, indicó con humor en el posteo.
Por último, la artista aprovechó para agradecer y valorar la hermosa familia que logró construir: “Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, seis perros, dos gatos, un amor, un hijo, y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre: Familia Nebot. Feliz Navidad”.