Lizy Tagliani reveló que ya eligió los nombres para su futuro hijo: "Lo tengo decidido"

En una nota con Intrusos (América TV), Lizy explicó: "Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas. Marley ha sido un buen consejero, pero estoy súper tranquila”.

"Yo no juego con nombres, yo ya lo tengo decidido, él no cuenta", comentó actriz, revelando que ya habló de este tema con su novio.

"Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó. La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, indicó Lizy.

Embed

Lizy Tagliani reveló por qué quiere casarse con su novio mendocino

La conductora y humorista Lizy Tagliani vive un gran momento de la mano de Sebastián Nebot, su nuevo novio, luego de la tristeza que le generó la ruptura sentimental con Leo Alturria a comienzos de este año en medio de un escándalo con una tercera por el medio.

Es así que, entrevistada por el programa Socios del espectáculo (El Trece) a la salida de Los Bonobos, la obra teatral que protagoniza con mucho éxito en el teatro Lola Membrives junto a Campi, Peto Menahem y Osqui Guzmán, reveló por qué ya habla de casamiento con el mendocino.

"Estamos muy bien. Estamos viendo el tema de la convivencia, él primero tiene que conseguir trabajo acá", declaró Lizy sobre su presente sentimental. Al tiempo que sobre un posible casamiento, la conductora de Telefe se sinceró "No sé eh...", si bien reconoció que "Es muy pronto, pero siempre hablamos de eso", agregó.

Asimismo sobre sus ganas de dar un paso más en la relación amorosa con Nebot, Lizy Tagliani deslizó entre risas "Yo me quiero casar, me gusta. No digo que con todos me quería casar, porque sino...". Y concluyó admitiendo que "Siempre hablamos de lo que quiere cada uno, pero no tan en un 'nosotros' porque es muy pronto".