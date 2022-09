Locho Loccisano volvió con su "primer amor" y lo presentó en las redes sociales

Actualmente, Locho se luce como jurado del programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece, y el certamen, sin quererlo, jugó un rol fundamental en este nuevo acercamiento del ex Combate a la música.

Embed

“Con el Canta Conmigo Ahora me volvieron a agarrar esas cosquillas en la panza, eso que te pasa con el primer amor, por eso es que vuelvo a hacer música”, contó Locho, que en el verano 2023 será el Host digital de El Hotel de los Famosos 2.

Finalmente, el artista que lanzó un mashup de "Hasta que me olvides", "Fuego de noche, nieve de día" y "Te vi venir", adelantó que en marzo espera lanzar sus propios temas, aunque mientras tanto se dedica "a hacer versiones de clásicos en versión cumbia, para que baile toda la familia", y está "muy contento por cómo está quedando el material".

image.png

Locho Loccisano se refirió al deseo de tener hijos con Majo Martino: "Nos estamos..."

Majo Martino y Locho Loccisano siguen afianzando día a día su historia de amor que nació hace unos meses tras conocerse más en el reality El hotel de los famosos, El Trece.

Los ex participantes del exitoso programa estuvieron en el cumpleaños del Turco García, otro ex integrante del reality, y se mostraron juntos y bien enamorados.

Y en una nota con Implacables, Locho Loccisano habló sobre el deseo de tener hijos con Majo Martino. Primero le consultaron cómo se siente trabajando con Marcelo Tinelli. “Es un genio y hay que estar cerca para darse cuenta de que es el número uno”, le dijo el jurado de Canta Conmigo Ahora, a lo que cronista le recordó que el conductor los animó a casarse y le preguntó cuándo se lo propondrá a Majo.

“No le propuse todavía, pero me encantaría que, el día de mañana, nos podamos casar. Yo soy medio chapado a la antigua”, indicó Locho, en tanto que Majo reconoció que “es muy pronto. En un futuro me gustaría casarme. Si estoy enamorada, obvio”.

Asimismo, Martino confesó que “le gustaría ser mamá”. “Ya nos estamos peleando por los nombres a elegir”, señaló Locho, que contó que quiere tener tres hijos, aunque Majo reveló al mismo tiempo que ella quiere solo dos.

“Tenemos dos, él se separa y tiene otro por otro lado”, propuso Majo Martino ante la sorpresa de Locho, al que calificó como “muy cariñoso y dulce”.