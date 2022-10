Loly Antoniale y Jorge Rial: A siete años de la separación se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura

Siete años después de esa ruptura, un amigo de Loly volvió a instalar el escándalo al revelar cuál fue el verdadero motivo del rompimiento.

Marcelito XT negó que la morocha le haya sido infiel al ex conductor de Intrusos América. “No. Al revés. Le encontró mensajes de Marianela Mirra. Volvieron y después encontró cosas de nuevo. Ahí agarró sus cosas y se fue”, contó en Socios del Espectáculo, El Trece.

El empresario dijo que no ve que exista la chance de que ellos vuelva a ser pareja, ya que le consta que el periodista “la censuró” tras la ruptura. “No, con el daño que le hizo no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví. Ella se fue de Buenos Aires a Córdoba, me lo contó”, indicó.

image.png

La nueva vida de Loly Antoniale, ¿tras confirmar su separación?

Este jueves, en LAM (América TV), develaron Loly Antoniale está instalada en Córdoba, y desde hace un tiempo estaría separada de su marido, alejada de Miami, donde residía hasta el momento.

“Está instalada hace un mes en Córdoba. La encontramos en un video de una banda, Los Sabrosos, que filmaron su presentación y apareció la Niña Loly”, revelaron en el ciclo de Ángel de Brito.

Es por eso que LAM se adentró en la estadía de la ex de Jorge Rial en nuestro país, y pudo ver que la cordobesa pasa algunos momentos con una amiga llamada Meli Shaffer, que aparece últimamente en sus posteos.

"Va y viene, y sigue muy de cerca a un cantante cordobés. A mi me cuentan que estaría separada , y se la ve en los eventos muy cerca de un artista”, aseguraron.

El hombre en cuestión sería Dani Guardia, un músico cordobés con quien ha sido visto en reiteradas oportunidades, y de con quien incluso hay videos como el que mostraron en LAM.