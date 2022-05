Los 8 escalones del millón: ganó y mostró el amuleto que tenía de su papá fallecido

"A mi papá le gustaba mirar mucho estos programas de trivias y siempre acertábamos", dijo la joven conmovida. "Lo cuidaba, vivía con él, tuvo un ACV en 2014 y ahí arrancó todo. Teníamos una conexión humorística muy linda", recordó ante la pregunta de Carmen Barbieri.

Embed

La joven compartió que solía disfrutar de programas basados en juegos de trivia junto a él. La participante llegó a la final tras responder todas las preguntas de manera correcta.

"No lo puedo creer. No quería decirlo pero tengo un amuleto, me lo regaló mi papá. Él era motoquero, esta calavera con un casquito", le mostró la flamante ganadora a Guido Kaczka.

Cuando el conductor le preguntó a Cecilia si deseaba regresar al programa para competir por el segundo millón, la participante respondió sincera: "Hasta acá, era cumplir eso que teníamos, dedicárselo porque pensé que no íbamos a llegar, cumplir un sueño y para él también".

Embed

Los 8 escalones del millón: es ama de casa, llevó un amuleto egipcio y ganó

Noemí, una ama de casa de Valentín Alsina, se impuso en el programa de Guido Kaczka, Los 8 escalones del millón. La mujer acertó una pregunta de sobre hockey, Magui Aicega, que fue la jurado invitada del ciclo de El Trece, y se consagró.

"Después de ver tanto hockey con mi marido, me sirvió de algo", exclamó Noemí, emocionada por la victoria. Guido Kaczka la felicitó y le preguntó por un colgante, que la ama de casa tuvo siempre con su cuello como amuleto para la buena suerte.

"Es una medalla de Egipto, era mi sueño viajar ahí y llegué a ir", explicó Noemí. Al cierre, el conductor le preguntó si se animaba a volver y ella no duró. "Qué pregunta difícil...sigo Guido, porque tengo mucho que regalar", sentenció.