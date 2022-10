Los 8 escalones del millón: la emocionante decisión que tomó una participante tras ganar 3 millones

Jimena es sicopedagoga y "tiene cinco trabajos", además del consultorio, también atiende en dos clínicas y es docente.

“Es demasiado, le dejo el lugar a Candela”, fueron las palabras de Jimena cuando Guido le preguntó si volvía por los 4 millones. Entonces, de esta manera Jimena le dejó lugar a su contrincante que volverá a competir por el premio en la próxima entrega del ciclo.

Un hecho insólito se vivió al aire en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece. Un participante cometió un error y sorprendió a todos en el piso.

El conductor lanzó una pregunta para una participante, que tenía que decir "verdadero" o "falso". “En nuestro país se llama flexible a los tubos de bronce usados para las conexiones de agua”, anunció Guido.

La chica se inclinó por decir "verdadero" y acertó, pero algo llamó la atención de todos. Federico, un hombre que también fue a concursar de Los 8 escalones del millón, respondió antes que la joven: "Verdadero".

“Federico dijo verdadero antes que Julieta pero no te cuenta esa luz verde”, describió Guido, muy sorprendido. “Ustedes pueden hacer lo que quieran”, añadió el conductor. "No... no", sentenció el participante, lamentándose por su error.