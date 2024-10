Los actores de Envidiosa, la nueva serie de Griselda Siciliani, que se enamoraron durante la grabación

Embed

Entonces Pepe sumó detalles del romance entre Lamothe y Débora Nishimoto, actriz de ascendencia japonesa que compone a la dueña de un restaurante chino: “Me cuentan que llegaron el viernes y se fueron el domingo”.

“Esta foto es en el comedor central de un hotel famoso de Cardales. Se la pasaron a los besos todo el fin de semana y utilizaron todos los amenities del hotel, pero donde iban estaban muy cariñosos, no se escondieron. A ella se la veía feliz y él se sacó fotos con todo el mundo”, sumó el periodista.

Lo cierto es que en la ficción el personaje de Nishimoto está enamorada del de Lamothe, pero éste está deslumbrado por Vicky (Siciliani). En tanto, se sabe que Mei, así se llama su personaje, volverá a aparecer en la segunda temporada de Envidiosa que llegará a la plataforma de la N en enero de 2025.

Adrián Suar contó por qué peligró el arribo de Envidiosa, la serie de Griselda Siciliani, a Netflix

Adrián Suar habló sobre los secretos de la serie Envidiosa, que protagoniza Griselda Siciliani y que él produce, que comenzó con un rotundo éxito en la plataforma Netflix.

La historia guionada por Carolina Aguirre comenzó con el pie derecho y se convirtió rápidamente en un éxito de la plataforma y el productor reconoció que en un principio tenía pensado que se emita de otra manera.

"Me gusta mucho hacer teatro, feliz de estar haciendo esta obra. Es una compañera que en algún momento me voy a volver a cruzar en el escenario seguro", dijo primero Suar en charla con Socios del espectáculo, El Trece, sobre el presente de Felicidades, obra que protagoniza junto a su ex y madre de su hija Margarita, Griselda Siciliani.

Y sobre el origen de Envidiosa, Adrián comentó: “Iba a ser un programa de televisión. Lo tenía hace tres o cuatro años en mi cabeza, como tantos programas buenos o malos que he hecho”.

"Es un título que tiene gancho. El conflicto que tiene Vicky (Siciliani) es que es una mujer que tiene 40, se pelea con el novio, como tantas otras que dicen ‘si no me caso ahora’, para cumplir el mandato. En este sentido aparece la comedia y el melodrama”, destacó el productor y actor.

Y se mostró orgulloso del éxito que alcanzó la serie, que tendrá una segunda temporada: “El teléfono explotó. Hace rato que no me pasaba como productor de tener un éxito tan grande. Lo esperaba, vivo de eso además de actuar, vivo en el sentido siempre estar con la posibilidad de llegarle a la gente”, precisó Adrián Suar.

"Tengo muchas ganas de volver a la tevé y voy a hacer todo lo posible de la manera que pueda. Está muy caro, ese es el tema, es difícil producir", se sinceró una posible vuelta de producir ficción en la televisión local.