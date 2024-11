Los crueles motivos de la salida de Lío Pecoraro del programa de Georgina Barbarossa

"Después le dieron un segmento propio, diciéndole que tenía que rendir, que tenía que llevar chismes, marcar agenda, nada de eso sucedió. Hubo un tema también con que preguntaba muy largo, se lo marcaban y Lío seguía haciéndolo porque quería aparecer más tiempo en cámara. Además, en un momento empezó a hablar mal de toda la producción", detalló Pepe.

Luego, agregó: "Este año le ofrecieron a Lío nada de plata, le ofrecieron seguir con un contrato con menos plata de la que él ya tenía. Él aceptó y se quedó". Inmediatamente, dijo: "Cuando estuvo afuera seis semanas, porque se enfermó de mononucleosis, vieron la situación para decirle 'che, mirá, la verdad es que el programa está mejor, rinde bien, no te estaríamos necesitando, chau'".

"Georgina lo odia. No lo puede ver", sumó picante Ochoa.

Antes, Yanina Latorre había comentado lo que le había dicho Pecoraro. "Le pregunté y me dijo que él está muy cansado. Que trabaja de lunes a lunes, que se levanta muy temprano, y que América mismo le había ofrecido un programa, que no lo agarró, que no está para laburar en la semana, y que solamente se quiere dedicar a producir su programa El run run del espectáculo", había relatado la rubia.

Embed

La sorpresiva nueva baja que golpea al programa de Georgina Barbarossa: "Gracias por todo"

A horas de conocerse la decisión de Noelia Antonelli de extender su licencia por maternidad, lo que la mantendrá fuera de A la Barbarossa, el programa que Georginia Barbarossa conduce en las mañanas de Telefe, este miércoles otro integrante del magazine anunció su renuncia indeclinable.

Lo cierto es que desde hace meses circulan intensas versiones de fuertes internas en el equipo del magazine, que tienen a Nancy Pazos como la protagonista de la discordia por cuestiones de cartel de las que sus compañeros se habrían cansado.

Así, el que acaba de anunciar a través de sus redes sociales su salida indeclinable del ciclo de Telefe es Lío Pecoraro, quien aprovechó para agradecer el apoyo de la audiencia.

"Gente querida les quiero contar YO mismo que acabo de terminar mi participación en el ciclo A la Barbarossa. Una etapa de mucho aprendizaje. Nos seguimos viendo en El Runrun. Gracias a todos!!!", escribió Lío en su cuenta de X de manera escueta sin especificar los motivos de su renuncia, pero sin dejar abierta posibilidad alguna de regresar al magazine.