Los denunciantes de Piccirillo desmintieron a Jésica Cirio con un escalofriante detalle que complica a la modelo

Fue allí que María Belén Ludueña le consultó directa a la mujer de Hauque cuál era la relación que mantenía con Jésica Cirio, a lo que Anahí afirmó segura: “Nosotros la habíamos visto dos veces, que fuimos a su casa y fuimos también al cumpleaños de su hija en noviembre”.

Y no conforme con su respuesta, Anahí repitió: “dos veces la vimos, después en otra reunión social, un cumpleaños de un amigo en común, entre Elías y él, pero las juntadas, las reuniones así puntuales, fueron dos”. Y detalló: “fuimos a su casa un domingo a almorzar con mis hijos. Ese día justo que fuimos a la casa, Chloe no estaba. Creo que estaba con su papá”.

“Fuimos después, en noviembre, al cumpleaños de ella, que nos invitó al cumpleaños de su hija”, insistió. En ese momento, la conductora señaló que “Jésica Cirio argumenta que solo los vio una vez en un evento. ¿Esto es cierto?”.

Fue allí que el abogado de los denunciantes de Piccirillo, Carlos Pousa, deslizó que Cirio "dice que nunca los vio, que no los conoce. Los desconoce completamente. Por lo menos es lo que ha trascendido a través de su letrado y de algún periodista con el cual se comunicó”.

Y ante el comentario de la conductora asegurando que Jésica habría reconocido un encuentro, el letrado remarcó que “eso fue después de que yo dije que en uno de los eventos que se cruzaron estaba yo presente”.

denunciante de Elías Piccirillo - aptura Mujeres Argentinas.jpg

Aparecen reveladores audios donde Jésica Cirio defendía a Elías Piccirillo ante las críticas: "Sé todo"

Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, sigue detenido en el penal de Ezeiza luego del allanamiento en un country en Nordelta donde fue arrestado en la causa donde está imputado de armar un falso operativo policial en el marco de una deuda millonaria.

En este contexto, en el programa Lape Club Social Informativo, América Tv, recordaron los audios donde Jésica Cirio defendía a quien entonces era su pareja de las críticas que recibía ante su increíble crecimiento económico.

En los mensajes se puede escuchar a la modelo y conductora defenderlo fuerte y confiar en él, sin dejarse llevar por los comentarios que había en ese entonces.

“Tenemos una relación hermosa, somos súper compinches, nos levantamos, entrenamos juntos... Compartimos muchas charlas, me aconseja mucho, yo lo aconsejo a él”, decía Cirio sobre Piccirillo en un video en redes sociales.

“Pasamos momentos muy lindos y lo más importante de todo es que tenemos una relación sana y creo que hoy en día es lo más difícil de tener”, dijo sobre el vínculo que tenían.

Además, se recordó cuando Jésica Cirio le envió a Luis Ventura un audio en mayo de 2024 en medio de la ola de cuestionamientos a Elías.

“Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de p..., pero también estoy acostumbrada a esto”, expresó firme la modelo.

Y continuó: “A mí me importa lo que vivo para adentro. Lo que se pueda decir o que no, me parece que mucha gente habla sin tener pruebas de nada y solo para hablar, con un mensajito que les llega de uno o de otro. Y hasta llegan a decir cosas que son tan atrocidades, que no son reales”.

“Pero bueno, nada, no me preocupa porque, insisto, sé muy bien quién es. Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, sus laburos, su tarjeta", justificó Jésica.

Y cerró sobre los ingresos de él: "Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante. Y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así".