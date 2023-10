Los detalles de la escandalosa división de bienes entre Fátima Florez y Norberto Marcos

"Norberto pide el 50 por ciento de todo lo facturado mientras estuvieron juntos: toda la temporada de teatro, contratos televisivos, publicidades, eventos privados, todo eso lo administraba él, o sea él sabe cuánto dinero se cobró en cada una de esas situaciones, él lo sabe. Ahora Fátima desconoce los detalles, porque no manejaba nada. Me contaba hoy que ni la luz pagaba, como las grandes estrellas no tocaba el dinero. Se encargaba él, confiaba, era su pareja", detalló Ángel.

También reveló que la imitadora empezó a sentirse destratada por Noberto desde el verano pasado cuando estaba haciendo temporada. "Venían ya a los tiros hacía un tiempo, pero ya no era solo lo laboral sino también lo personal. Él le decía todo que no, le digitaba todo lo que tenía que hacer". Y acotó Yanina Latorre: "Ella estaba muy sometida".

Más adelante, el conductor contó que la expareja tiene tres departamentos. "Uno en el que vive Fátima actualmente de apróximadamente de 800 mil dólares. Eso es fácil de dividir, porque se tasa en una inmobiliria, y es 50 y 50. Este departamento donde vive Fátima está a nombre de ella. Estos son los únicos bienes materiales que tienen, después es todo guita", explicó.

"Fátima no sabe el paradero de cierto dinero", agregó el presentador. "Se reclama la facturación de todos estos años compartidos. Ana Rosenfeld (la abogada de la actriz), que es especialista en todo esto, va a pedirle una rendición de cuentas a la empresa que tenía contratada Fátima y a todos lo que gastaron en nombre de esa SRL", sumó Ángel.

"Y Fátima qué dice: 'toda la administración era trabajo de Norberto. Yo trabajo en el escenario'", agregó Ángel.

La firme decisión de Fátima Florez sobre su futuro con Javier Milei: "No quiere saber nada"

El conductor Ángel de Brito, en LAM (América TV), habló sobre la relación de Fátima Florez y Javier Milei y reveló que la pareja mantuvo una conversación respecto al futuro laboral de ambos.

“Tengo información de Milei y Fátima. En realidad tiene más que ver con Fátima pero tiene que ver con los dos porque son pareja”, anunció el periodista.

“Mucho se habló de que ocurriría si Fátima se convierte en primera dama en diciembre porque ella tiene un montón de compromisos laborales previos a su relación con Milei. Tiene la tele y tiene la temporada teatral de verano”, contó Ángel.

El conductor confirmó que la imitadora hará su temporada en Mar del Plata. “La temporada se va a hacer pase lo que pase”, afirmó. Además, reveló que “Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos”. “No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en el departamento que ocupa actualmente”, detalló.

“Puede ser presidente de la Nación y todas esas cosas se evalúan, sobre todo con una mujer como Fátima. Ella no va a resignar su carrera y va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata, y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política”, agregó.