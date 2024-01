Los divertidos memes tras la aparición del marido de Mónica Gutiérrez sin ropa en pleno aire

Marido de Mónica Gutiérrez desnudo de fondo - captura A la barbarossa.jpg

Lo cierto fue que al extenderse la entrevista, el marido de Mónica terminó saliendo desnudo del baño y cubriendo sus partes íntimas con una tablet. Y si bien en ese momento ni la entrevistada ni su marido supieron que esa situación salió al aire, cuando la producción le avisó a Mónica en la tanda, la periodista luego aclaró el tragicómico e involuntario blooper.

"Voy a contar un poco el entre telón. Me llamó la producción muy sobre la hora. Yo normalmente me voy a otro lado. Me llegó la llamada y me planté acá. Salí de la cama y no me fui del cuarto. No pensé que él iba a abrir la puerta del baño", explicó Mónica Gutiérrez ni bien regresaron del corte publicitario.

Claro que para ese entonces, las redes sociales ya se habían inundado de un sinfín de graciosos memes sobre el insólito momento televisivo. Mirá algunos de ellos.

Mónica Gutiérrez tras el incómodo momento que vivió al aire con su marido: "Él se enojó"

En tanto, tras el insólito momento, en diálogo con PrimiciasYa, Mónica Gutiérrez se refirió con humor a lo ocurrido. “Primero pido disculpas públicas a la audiencia. Me lo tomo con humor ¡qué más puedo decir!”, manifestó entre risas.

“La gente de Telefe me llamó para hacer el Zoom sobre la hora y no tenía margen de tiempo para irme a otro lugar de la casa. Yo estaba leyendo en mi cuarto, entonces me vestí, me maquillé, armé la locación con un trípode y le dije a Alejandro que se vaya y él se metió en el baño. El zoom se hizo largo y en algún momento necesitó salir de ahí. Pero él nunca supo que salió en cámara, después le dije yo y él no es un tipo de tele Pero como todo se armo rápido y él tuvo un debut inquietante”, comentó.

Mónica Gutiérrez

“Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora durante una pausa me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me mandó el video de ese momento y le dije que aclaremos obvio", detalló.

"Es mi marido desde hace 32 años, pero cuando le dije un poco se enojó conmigo. Se enojó porque me dice que yo no cuidé el plano. No voy a convertir esto en una discusión conyugal, me lo tomo con humor y pido nuevamente disculpas a la audiencia", cerró Mónica.