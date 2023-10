Yanina Latorre arremetió contra Martín Insaurralde y Sofía Clérici tras el escándalo del yate: "Ella es..."

"Hoy escuchaba que decían 'el error de Insaurralde'. ¿Qué error? Impunidad, obscenidad. Burlarse de nosotros... esa vida, ese gasto... que asqueroso, que atrevido, que turro malparido. Ahora todos le pegan... ¿por qué no le pegaban antes? Para mí es una opereta de su propio riñón, se lo querían sacar de encima", lanzó contra el exintendente de Lomas de Zamora.

Después, Yanina volvió a disparar contra Clérici: "Estas hijas de pu.. van con tipos que afanan en el gobierno y ellas se llenan de cosas. Si ella se lo ganó como sea, a mí me chupa tres hue..., pero que no sea con la nuestra. No quiero mantener tatuadas, emprendimientos de ropa interior...".

Sofía Clérici cruzó con todo a Romina Malaspina y lanzó una picante acusación: "Que cuente..."

Sofía Clérici está en el centro de la escena mediática tras conocerse fotos y videos en un yate de lujo con Martín Insaurralde. Un escándalo que, al ex de Jésica Cirio le costó su posición como jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

A poco de conocerse esta historia, Romina Malaspina redobló la apuesta. La ex Gran Hermano contó que Sofía Clérici le ha llegado a mandar material hot por privado."Me quiso levantar", afirmó la rubia.

A la modelo no le gustaron las declaraciones de Romina y salió al cruce. En su cuenta de Twitter, Sofía citó un artículo con las declaraciones de la ex GH y acotó: "Ya que sacan una nota así: que cuente que ella me preguntaba qué hacía después del restó...".

En dicho posteo, la morocha compartió una captura de un mensaje que, tiempo atrás, le envió a la sensual rubia.

"A ver querida que te pasa que hablas de mi? Porque no contas las cosas como son, que vos me mandabas mensajes por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champán que un amigo mio les mando… Por qué no contas que vos me preguntaste a mi que hacíamos después… dios como se nota que querés cámara”, le decía Sofía a Romina en ese mensaje.