Los indicios del romance de Martín Bossi con una figura del Bailando 2023

Sin embargo, en las últimas horas, Martín quedó envuelto en rumores de romance. Al humorista se lo vio merendando con una figura del Bailando 2023. ¿De quién estamos hablando? De Agostina Caute, la bailarina del Tomás Holder.

En las redes sociales se viralizó una imagen de dicho encuentro. Ante esa foto, las especulaciones sobre una historia de amor no tardaron en aparecer.

martin bossi 2023.jpg

En una nota con Intrusos (América TV), la bailarina de Tomás Holder admitió un vínculo con Bossi, pero no habló de amor sino de amistad.

"Sí, estuve merendando con Martín. Soy muy amiga de él, trabajamos juntos en El Host", precisó Agostina. Habrá que esperar para ver si el cómico hace alguna aclaración sobre su presente amoroso.

Marixa Balli reveló cómo era Martín Bossi en la intimidad: "Bailaba la cachaca..."

Semanas atrás, en LAM, Marixa Balli, reveló algunas intimidades de su romance con el humorista Martín Bossi, y tanto las 'angelitas' como el conductor, Ángel de Brito, no pararon de preguntarle sobre aquella relación.

"Era divino. Muy divertido. Lo que pasa es que lo que me volvía muy loca de él era que me imitaba. Me molestaba hablar conmigo misma. Me imitaba todo el tiempo", contó la vedette en el programa de América TV en el que estaba como invitada la periodista Marcela Tauro.

Embed

"¿Mientras tenían sexo te imitaba?", le preguntó el conductor. "Yo no hablo de mi vida privada", contestó la angelita. "Es verdad, sí", exclamó él.

A lo que agregó Yanina Latorre: "¿Bailaban la cachaca desnudo?". "Y... la cachaca es el ritmo del amor", soltó Balli, dejando entrever que el humorista era muy picante en la intimidad.