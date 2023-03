Marixa Balli cerró su dolorosísimo calvario con respecto a la muerte de su hermano: "Después de 4 años y 5 meses..."

Marixa Balli historia IG - cuerpor hermano.jpg

Tal parece que el tiempo que llevó la investigación del accidente en el que perdió la vida el hermano de Marixa Balli y las demoras burocráticas que se sumaron con la pandemia, hicieron que la Justicia se demorase 4 años y cinco meses.

"Hoy no es un día de felicidad sino de cierres. No hay justicia de ningún tipo, pero quería contarles que pude reencontrarme con él para darle cristiana sepultura y poder terminar con una etapa muy, muy dura. Le pasa a mucha gente: la justicia no existe y el dolor queda en uno", cerró angustiada pero ya tranquila.

Cómo fue la trágica muerte de Luis, el hermano de Marixa Balli

En octubre de 2018 la farándula toda se conmovía al conocerse la noticia de la tragedia que atravesaba Marixa Balli al enterarse que su hermano Luis Alberto Caballi de 60 años de edad había muerto tras ser atropellado por una moto en le barrio de Almagro.

"Se informó que a las 7.30 horas en Av. Angel Gallardo y Av. Corrientes se labraron actas por Lesiones, siendo parte damnificada el Sr. Luis Alberto Caballi, de 60 años", informó por entonces el parte policial.

Al tiempo que detalló: "El mismo fue embestido en dicha dirección por un moto vehículo... El damnificado fue trasladado al Hospital Durand con diagnóstico politraumatismos, informándose hace instantes que falleció producto del impacto recibido. Se están chequeando cámaras que hubieran podido captar el hecho".